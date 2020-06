Camavinga, Niang, Salisu, Guirassy... Le point sur le mercato du Stade Rennais

Nicolas Holveck, Florian Maurice et Julien Stéphan ont affiché un discours ambitieux ce lundi 22 juin pour la reprise du Stade Rennais. Un recrutement "ambitieux pour rejoindre la C1" a été évoqué par Nicolas Holveck lors de la conférence de presse. On fait le point sur les dossiers chauds du mercato rennais.

Pas d'offres pour Camavinga et Niang

Le président Nicolas Holveck a assuré "n'avoir reçu aucune offre" pour Eduardo Camavinga. "On a fixé qu'il reste avec notre cette saison" a ajouté le président du Stade Rennais, alors que la pépite rennaise est scrutée par les plus grands clubs européens, au premier rang desquels le Real Madrid. Pas d'offres non plus pour M'baye Niang. L'attaquant sénégalais a fait part de ses envies de départ pour Marseille, mais le club phocéen ne se serait pas manifesté financièrement auprès des Rouge et Noir.

Des prolongations de contrat en vue ?

Alors que Nicolas Holveck a critiqué la gestion de l'ancienne équipe dirigeante, notamment sur la masse salariale, le club travaille à prolonger quatre joueurs : Yann Gboho, Lucas Da Cunha, Hamari Traoré et Faitout Maouassa. Leurs contrats se terminent tous en 2021. Les deux priorité sont évidemment Maouassa et Traoré, deux des meilleurs latéraux de Ligue 1. Nicolas Holveck s'est montré confiant à leur sujet : "Les discussions sont bien entamées avec leurs représentants. Ils prennent aussi leur temps, ils regardent le marché on ne va pas se mentir. On a des arguments à faire valoir et les relations sont très bonnes."

Pour Gboho et Da Cunha, les dirigeants rennais se sont montrés plus évasifs, indiquant qu'ils attendaient des jeunes qu'ils se préoccupent plus de l'aspect sportif que de l'aspect financier du projet.

Une "finale" perdue pour Tanguy Kouassi, Salisu préfère l'Angleterre

Du côté des défenseurs centraux pistés, poste prioritaire du mercato rennais, le cas de Tanguy Kouassi, jeune joueur du PSG qui a décidé de rejoindre le Bayern Munich, a été évoqué. Le Stade Rennais était "en finale" pour faire signer le joueur, mais c'est le club allemand qui a finalement emporté la mise.

Quand à Mohamed Salisu, défenseur ghanéen de Valladolid, il privilégie l'Angleterre. Nicolas Holveck : "Forcer un joueur, quand bien même on a trouvé des accords, c’est quelque chose qu’on n’a pas envie de faire parce qu‘on sait qu’aux premières difficultés il pourrait regretter d’être venu." Enfin, l'attaquant d'Amiens Serhou Guirassy souhaiterait venir à Rennes, mais le club picard et le Stade Rennais n'ont pas trouvé pour le moment de terrain d'entente pour le montant du transfert.