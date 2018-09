France Bleu Saint-Etienne Loire fait le bilan de la campagne d'abonnement de l'ASSE. Elle vient de se terminer pour cette saison 2018-2019. Ce n'est désormais plus possible de s'abonner cette saison à Geoffroy Guichard ou le club attend la même affluence que la saison dernière, qui a rassemblé 14.507 abonnés dans le Chaudron.

Nous sommes sur les mêmes bases que la saison dernière. On a eu un impact Coupe du Monde qui a décalé les choses. On a démarré plus lentement que la saison passée. Mais on va avoir du monde. Il y a un engouement sur le fait que les gens veulent venir voir l'équipe.