CAN 2022 : encore fragilisé par la Covid-19, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas joué avec le Gabon vendredi

Il était attendu comme le Messi ou presque ce vendredi soir au stade omnisports de Yaoundé au Cameroun. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, le footballeur mayennais, n'a pas pu jouer avec le Gabon pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, malgré un test covid négatif.

Au sortir du match nul contre le Ghana (1-1), le sélectionneur des Panthères a expliqué la nouvelle absence de son joueur vedette. D'après Pierre Neveu, Pierre-Emerick Aubameyang et son coéquipier Mario Lemina, conservaient encore avant le match des traces de la Covid-19, s'appuyant sur les résultats d'une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). Les deux joueurs avaient contracté le virus quelques jours avant le début de la compétition, dans une boîte de nuit de Dubaï.

Vendredi soir, la rumeur de problèmes cardiaques pour l'ancien du Stade Lavallois, s'est propagée sur les réseaux sociaux et au Cameroun. "_Il est bien clair que Pierre-Emerick n'a pas de problème cardiaque, Mario non plus, c'est possible que la maladie ait laissé des trace_s", a déminé Pierre Neveu, contredisant un tweet publié dans la soirée par la fédération gabonaise. "On va refaire des IRM, mais il était sage de ne pas les faire jouer, on a suivi le protocole (...) Deux heures avant le match, le docteur de la sélection et le docteur de la CAF m'ont dit de ne pas les faire jouer. Afin de protéger la santé de mes joueurs j'ai pris la responsabilité", a expliqué le sélectionneur à l'Agence France Presse.

Son père intervient

Frustré de ne pas jouer pour la deuxième fois consécutive, Pierre-Emerick Aubameyang a malgré tout fait le forcing pour figurer dans le groupe du Gabon contre le Ghana. C'est son papa, Pierre Aubameyang, ancien défenseur du Stade Lavallois (1985-1991) et présent avec la sélection du Gabon qui l'a résonné. "Pierre-Emerick voulait absolument jouer, _il était sorti de sa chambre avec ses affaires, le doc m'a dit non_, j'ai demandé à son papa d'intervenir" a détaillé Neveu, qui "espère" récupérer ses joueurs pour le troisième match contre le Maroc.