Canet-en-Roussillon, France

Au fur et à mesure du tirage au sort, les joueurs de Canet ont rêvé de plus en plus fort. A la moitié du tirage, ni Marseille, ni Paris, ni Monaco, ni Lyon n'était sorti du chapeau et eux non plus. L'histoire retiendra que la boule de Canet est sortie entre Caen, Monaco et Lyon ! Ce sera finalement le club normand qui sera opposé aux Catalans.

Les joueurs ont vite réalisé que cette affiche était une magnifique nouvelle pour eux. Après avoir éliminé un club de Ligue 2 (Ajaccio) au huitième tour, le CRFC endossera de nouveau la tenue du petit poucet pour tenter l'exploit.

"Ravis d'offrir ce cadeau au public catalan" Jordi Delclos

Jordi Delclos : "Je suis très très ravi, on voulait prendre un gros et on aura notre match de gala à domicile. On a plus de chances de passer contre Caen que contre le PSG, je suis ravi on a notre affiche. Ca fait des années que le public catalan n'a pas vu un bon match de foot à domicile donc on est ravi d'offrir ce cadeau. On serait tombé contre une équipe de national ou même une Ligue 2 on aurait été déçus donc je suis vraiment content."

Maxime Ferry : "Pour moi c'est un très bon tirage, je n'avais pas envie de me déplacer en Normandie ou en Alsace donc rien que pour ça c'est un bon tirage. Ce n'est pas le rêve mais de recevoir une Ligue 1 c'est très très bien. On jouera à domicile et on va jouer crânement notre chance. ce sera un match sans pression pour nous, dans tous les cas on sortira gagnants soit sportivement soit en terme d’expérience donc on ne peut faire que l'exploit puisque si on est éliminé ce sera normal."

"Je suis Normand donc ça fait plaisir" Pierre Pylouster

Pierre Pylouster : "Je suis Normand donc forcément ça me fait plaisir de jouer contre Caen. C'est un bon tirage pour nous. On va jouer une Ligue 1 et c'était le rêve de tous les joueurs et du club. On ne sait jamais, on a déjà éliminé Ajaccio donc pourquoi ne pas éliminer Caen. Un deuxième exploit à domicile ferait du bien à tout le monde."

Mike Gambie : "On voulait vraiment une Ligue 1. Ca va être une fête pour le département. C'est la coupe de France donc tout est possible. Il va falloir passer ce cap d'admiration qu'on peut avoir face à un club professionnel, si on est là c'est qu'on le mérite donc ce sera du 50/50 jusqu'à la fin, que ça aille en prolongations ou aux Tirs aux buts."