Canet - Marseille : on connaît l'horaire mais pas le lieu du match

Canet et Marseille s’affronteront le dimanche 7 mars à 13 h 30. C'est la certitude du jour, l'horaire a été fixé. La rencontre sera télévisée. Mais, l'incertitude du moment concerne le lieu du match.

Le match étant à huis-clos, le CRFC aimerait bien évidemment le jouer dans son stade Saint-Michel. Mais, lors du match contre Poitiers, une bonne centaine de personnes a pu s'approcher du stade, derrière les grilles, et assister à la rencontre. Nul doute que l'affiche des seizièmes contre Marseille susciterait beaucoup plus de curiosité. Se pose alors une question de sécurité. Le club de Canet s'est déjà rapproché de la Préfecture et de la Mairie de Canet.

Imaginer ce match au stade habituel des Canétois n'est actuellement pas insensé à imaginer, mais bien sûr avec des mesures de sécurité renforcées.

Et si le match se jouait à Marseille ?

En temps normal, le match se serait probablement joué au stade Gilbert-Brutus. Ce week-end là, un match amical de XIII est déjà programmé. Brutus propose de meilleures garanties de sécurité mais pour l'heure cette solution n'est pas du tout la privilégiée.

L'autre lieu du match envisagé et qui prend de plus en plus de crédit depuis l'annonce du tirage au sort c'est le stade Vélodrome. Dirigeants marseillais et canétois ont déjà échangé. Bien sûr, le club marseillais verrait d'un très bon œil de jouer cette rencontre à Domicile. Selon nos informations, le club catalan n'est pas du tout opposé à cette hypothèse. Quitte à jouer à huis-clos, pourquoi ne pas le faire à Marseille ? Cela serait un grand moment pour les joueurs et dirigeants du club amateur. Cela représenterait même une opportunité de proposer ce déplacement à quelques partenaires privilégiés du club.

les discussions vont bon train depuis ce lundi, le lieu du match sera déterminé d'ici jeudi.