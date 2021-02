Canet - Marseille : Entre joie et frustration pour les Canétois

Pour un club de football amateur, c'est forcément un tirage au sort de rêve ! Les Canétois sont déjà tout heureux d'atteindre pour la deuxième fois de leur histoire les seizièmes de finale et voilà qu'ils vont affronter l'OM ! Ce tirage au sort aurait dû faire chavirer de bonheur les joueurs mais il laisse pourtant un sentiment mitigé. Oui, ils vont jouer contre Marseille mais ce sera à huis-clos.

Match à Canet, à Perpignan ou à Marseille ?

Malheureusement pour ces joueurs canétois, il n'y aura pas de fête populaire, pas de public catalan en effervescence. Ce Canet - Marseille se jouera dans deux semaines sans spectateurs. D'ailleurs, où se jouera ce match ? Il pourrait se jouer dans le stade Saint-Michel de Canet mais cela demandera aussi des mesures de sécurité pour éviter de gros attroupements autour du stade. Il pourrait donc se jouer au stade Gilbert Brutus qui est libre en ce moment. Il pourrait tout aussi bien se jouer au stade vélodrome de Marseille ce qui serait pour les joueurs canétois un souvenir inoubliable, quitte à jouer à huis clos.

A chaud, il est difficile de se prononcer. Joint par France Bleu Roussillon, le président du CRFC Thomas Taravel reste prudent : "pour l'instant on est sur une tendance de jouer à Saint-Michel mais on est conscients que le fait de jouer à huis-clos peut poser des problèmes de sécurité donc il faudra qu'on étudie toutes les possibilités pour organiser ce match dans de bonnes conditions et pour qu'un maximum de gens puisse vivre ce beau moment de la meilleure des façons." Le président de Canet a déjà été en contact ce dimanche soir avec les dirigeants marseillais et le lieu du match est d'ores et déjà le sujet le plus chaud.

Les réactions des joueurs de Canet

Maxime Ferry (gardien de but) : "C'est incroyable, on en parlait encore au stade cet après-midi. C'est le rêve de ma vie, étant supporter de l'OM. Je vais au stade, je les regarde à la télé et les rencontrer dans une compétition officielle, c'est exceptionnel. Mon seul regret est de jouer à huis-clos et s'il n'y avait pas eu cette période actuelle, on aurait rempli Gilbert-Brutus ou Aimé-Giral . Pour l'instant j'ai du mal à réaliser, mon téléphone ne fait que sonner, j'ai déjà hâte d'y être, c'est un moment historique pour nous et pour le club."

Toufik Ouadoudi (milieu offensif) : "C'est incroyable ! On joue la coupe de France pour vivre ce genre de moments et franchement tomber sur l'OM, c'est énorme, je n'ai pas de mots. Je crois que je n'y crois pas encore. Je n'arrive pas à me faire à l'idée. Ramener l'Olympique de Marseille à Canet c'est très très beau !"

Pascal Vié (défenseur) : "Tirer l'OM c'était le plus gros tirage espéré, je suis très satisfait de tirer une équipe aussi poulaire. c'est énorme pour le football catalan. Après, j'ai le sentiment qu'on aura notre chance à jouer sur ce match car comme tout le monde peut le voir il se passe des histoires un peu hors football à l'OM et ils n'auront peut-être pas tous la tête à la coupe de France donc tous ces petits détails me font dire qu'on aura notre chance à jouer plus que d'habitude contre une Ligue 1."