Canet - Monaco se jouera probablement à Gilbert-Brutus

Perpignan, France

La saison dernière, Canet n'avait pas voulu quitter son stade Saint-Michel, même en seizième de finale contre Caen. Cette fois, il n'y a pas le choix. Le stade des Canétois n'est pas homologué pour recevoir une équipe telle que Monaco et, de toutes façons ce serait se priver de faire une magnifique affluence.

Nul doute que le stade sera plein pour cette affiche. A peine le tirage effectué, le téléphone du club n'a cessé de sonner. Beaucoup de personnes voulaient déjà savoir comment réserver des places et le lieu du match. Bien évidemment, le club n'est pas en mesure de communiquer précisément, déjà, sur tout ce qui est billèterie.

L'expérience de la saison dernière a juste permis au dirigeants de Canet de prendre un temps d'avance. Les membres de la FFF ont déjà visité le stade Gilbert-Brutus, il est homologué et sera donc très probablement le stade qui accueillera ce match de foot historique pour le département.

Laurent Montserrat (président de Canet) :

"On doit avoir confirmation de Perpignan mais ce match contre Monaco se jouera vraisemblablement à Gilbert-Brutus. On l'a vécu avec la venue de Caen la saison dernière avec beaucoup de demandes de places mais on avait tout-de-même décidé de rester à Canet. Là en recevant Monaco ce n'est pas possible. On va devoir se déplacer et aller à Brutus.

La question s'est posée d'aller jouer un tel match à Gérone car nous avons désormais des relations étroites avec le club. Ca fait des déplacements et dans l'état actuel des choses, pour nos supporters et tous les gens qui voudront venir nous soutenir, il est important de rester dans le département.

Brutus avait été homologué la saison dernière. La Mairie de Perpignan avait fait le nécessaire. Il va falloir assurer toute la sécurité, tout l'aspect des réceptifs. Heureusement, on a un peu de temps pour s'organiser. on peut compter sur 80 à 100 bénévoles qui vont être mis à contribution et qui seront sûrement très enthousiastes."