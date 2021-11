Canet rêve d'un nouvel exploit en coupe de France de football

La coupe de France et Canet, c'est devenu une histoire d'amour. Mais le club catalan peut-il refaire le coup indéfiniment ? Les Lions reçoivent Pau ce samedi soir pour le compte du 7è tour de la coupe. Les Béarnais seront logiquement favoris : ils évoluent en ligue 2, soit 2 divisions au dessus des Catalans. "Ce n'est pas Marseille certes, mais c'est une équipe professionnelle très solide qui réalise un bon début de saison. Tous les joueurs veulent jouer ce genre de match, ça se sent. Même moi, je veux jouer mais bon moi je ne peux plus," plaisante l'entraineur de Canet Farid Fouzari. "Pour ce genre de rencontre, pas besoin de grand discours. La motivation vient toute seule, je me suis plus concentré cette semaine sur le contenu car pour gagner, il faudra du cœur mais surtout bien jouer au foot."

Ces dernières saisons, le club amateur des Pyrénées-Orientales a déjà accroché plusieurs écuries professionnelles à son tableau de chasse : Ajaccio, Boulogne-sur-Mer et surtout Marseille l'an passé. Canet n'avait ensuite été sorti qu'en quart de finale par Montpellier. "C'est une aventure exceptionnelle, ça restera à jamais gravé dans nos mémoires," sourit le milieu de terrain Jérémy Postéraro. "Quand on goûte à ce genre de match, on a une seule envie, c'est d'y retourner. On est des amateurs mais surtout des compétiteurs et si on s'entraine tous les jours, c'est pour ce genre de rendez-vous !"

Encore une fois, Canet porte-drapeau du foot des PO

L'an dernier Canet avait réussi son épopée dans des stades vides en raison de la crise sanitaire, alors cette fois, le capitaine Chris Lybohy compte bien profiter avec les supporters catalans. "Si on passe, cette fois, on pourra vraiment partager ce moment avec le public. Faut reconnaître aussi qu'avec les performances de ces dernières années, on a créé une attente chez les supporters du club." Et même chez tous les amateurs de football dans le département puisqu'une fois de plus, Canet est le dernier club catalan encore en course cette année (Argelès et St Estève ont été éliminés au tour précédent).

Jordi Delclos, le manager général, lui refuse de mettre la moindre pression sur les épaules des joueurs. "C'est l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club en coupe de France. Ce serait évidement dommage d'être éliminés dès le 7è tour mais on sortirait fier une nouvelle fois d'avoir amené une équipe professionnelle en terre catalane."

L'ambitieux manager mesure aussi le chemin parcouru ces dernières années grâce à la coupe de France : "Ces aventures ont fait grandir l'ensemble du club. On a réussi à placer Canet sur la carte de France et puis aujourd'hui nos jeunes sont premiers dans toutes les catégories, notre équipe première aussi en N2. Nous sommes devenus attractifs, la preuve, nous avons reçu 200 candidatures pour notre section sportive, c'est du jamais-vu."