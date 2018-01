Canet-en-Roussillon, France

Le mardi 23 ou le mercredi 24 janvier, Canet-en-Roussillon affrontera Caen en seizième de finale de la coupe de France. Le club amateur rêvait d'affronter une Ligue 1, c'est chose faite. Si le sort avait désigné un cador du foot français, le match se serait déroulé à Gilbert-Brutus, le stade de rugby à XIII de Perpignan.

Dès l'annonce du tirage au sort, les dirigeant canétois se sont concertés. Que faire ? Où jouer ? Les joueurs et le staff, à chaud, privilégiaient plutôt de rester dans leur stade habituel de Saint-Michel. La décision a vite été prise, le club a donc choisi cette option et va demander très rapidement à la Fédération Française de football de valider ce choix.

La FFF devra valider le choix du club de jouer à Saint-Michel

A Gilbert-Brutus, Canet aurait pu jouer devant potentiellement 13.000 personnes mais l'affiche fera-t-elle rêver le public local et surtout en semaine ? Le président Laurent Montserrat explique : "on a fait valider le stade Gilbert-Brutus en cas de grosse affiche, on tire un club de Ligue 1 qui est Caen. On se laisse espérer à croire qu'on peut aller plus loin dans cette compétition donc je pense que pour nous donner toutes les chances d'y arriver, il faut jouer sur nos terres.

Le match se jouera à Canet et donc à guichets fermés puisque pour Imphy Decize on a fait le plein et là on aura encore plus de demandes. C'est la décision des dirigeants du club mais désormais la FFF va devoir homologuer notre stade pour un club de Ligue 1. Il l'a été pour affronter une équipe de Ligue 2 (Ndlr : AC Ajaccio), il y a un cahier des charges plus exigeant pour affronter une équipe de Ligue 1 donc ce sera à la FFF de décider."