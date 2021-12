Coupe de France - AS Cannes - Dijon : pizzas et séances de tirs au but avant le match

Des sourires et des pizzas à l'issue de la séance d'entraînement sur la pelouse abîmée du terrain de Saint-Cassien, à Mandelieu. Voilà la recette du succès à l'AS Cannes ? "Les pizzas c'est un rituel. L'équipe qui perd le petit jeu à l'entraînement paye les pizzas. Mais rassurez-vous on n'en mange qu'une ou deux parts !" sourit le capitaine Cedric Gonçalvès.

"On compte sur le soutien des supporters."

Arrivé cet été à Cannes, le milieu de terrain passé par le monde professionnel apporte son expérience à un groupe qui se focalise sur le championnat de National 3 et qui s'offre un coup de projecteur avec ce beau parcours en Coupe de France.

"Dijon est au-dessus de nous, c'est sûr, mais on sait qu'on peut performer. On les a bien étudiés, on connaît leurs points forts et leurs points faibles. On compte aussi sur le soutien des supporters. Ils étaient là face à Rodez, on les attends nombreux samedi." Les guichets du stade sont ouverts à partir de 16h ce samedi pour acheter les dernières places (à partir de 5 euros).

Séance de tirs au but cette semaine pour les joueurs de l'AS Cannes © Radio France - Maxime Bacquié

Vainqueur aux tirs au but face aux Ruthénois au 8e tour (1-1 / 3 tab à 2), les Cannois ont enchaîné les séances cette semaine. Même le photographe du club s'est essayé, mais sa tentative a été stoppée par le portier Florian Verplanck. "Au moins, j'ai cadré", souriait le photographe. Symbole d'une ambiance très positive autour du club, qui tente de retrouver la lumière après des années de disette.

Un coach habitué des exploits en Coupe !

Troisième de National 3, l'équipe de Jean-Noël Cabezas a fait de la montée en National 2 un objectif prioritaire. "On sait que l'AS Cannes n'est pas à sa place aujourd'hui, confirme le coach. Mais on veut y aller étape par étape. La Coupe est un bon moyen d'emmagasiner de l'expérience."

De l'expérience, lui aussi en a dans cette compétition. C'est lui qui était sur le banc d'Andrézieux en janvier 2019 quand le club ligérien avait sorti l'OM en Coupe de France. "L'avantage pour les petites équipes quand elles affrontent les grosses, c'est qu'on a plein d'images pour préparer les matchs. On connait par cœur l'adversaire alors que nous on est plus anonyme." Un anonymat qui pourrait bien s'évaporer si les Cannois arrivent à éliminer un deuxième club de Ligue 2.