AS Cannes volley : "On ne va pas descendre" rassure le nouvel entraîneur

L'accent a changé. Mais il n'efface pas encore les maux d'une équipe qui reste sur 12 défaites de rang en Ligue A de volley. Le Serbe Nikola Matijasevic a remplacé mi-décembre l'Argentin Horacio Dileo sur le banc de l'AS Cannes, mais les Dragons n'ont pas encore retrouvé la flamme. Trois défaites pour démarrer son aventure, l'ex coach de Chaumont et de Rennes aurait pu rêver mieux. Mais la rédemption va prendre du temps reconnaît celui qui est réputé pour sa rigueur.

"J'ai trouvé une équipe qui souffre."

"J'ai trouvé une équipe qui souffre mais c'est normal après 12 défaites," explique Matijasevic. "Mon travail aujourd'hui c'est de rentrer dans le cerveau des joueurs pour les libérer. On parle beaucoup, individuellement, collectivement. J'ai vu du mieux à Cambrai mardi (défaite 3-1, ndlr). On gagne le premier set et j'étais optimiste pour la victoire, mais on perd notre capitaine sur blessure. La situation est compliquée, mais on ne va pas descendre. Je ne peux pas promettre qu'on va gagner tant de matchs, mais je peux juste assurer aux supporters et aux partenaires qu'on va tout donner avec mon staff pour maintenir ce club."

"J'aime les challenges !" prévient Nikola Matisajevic Copier

La mayonnaise n'a jamais pris avec Horacio Dileo

Passé de la lumière d'un 10e titre de champion de France en juin à la lanterne rouge de la Ligue A en quelques mois, l'AS Cannes tente aujourd'hui de redresser la barre et de corriger les erreurs de l'été. Le remplacement de Luc Marquet, grand artisan des succès de l'équipe ces dernières années, par l'Argentin Horacio Dileo est un échec assumé par les dirigeants. "On a senti une cassure entre le groupe et Horacio Dileo," reconnaît le directeur sportif Arnaud Josserand. "C'est pour ça qu'on a choisi de l'écarter et de confier l'équipe à Nikola. Il a une manière plus européenne d'entraîner et cela correspondra mieux à notre groupe."

"On va continuer à se battre" assure le libéro Jérémie Mouiel Copier

"Un club champion de France ne peut pas descendre."

Ce départ manqué (2 succès en 15 matchs) n'empêche pas Arnaud Josserand de se montrer optimiste pour la suite. "Notre groupe va encore évoluer, des joueurs vont nous rejoindre et on va avoir une équipe et un coach prêts pour cette bataille du maintien. Un club champion de France ne peut pas descendre. On ne va pas viser trop haut et se fixer l'objectif des playoffs. Mais on a la chance d'avoir cette année un système de playdowns (les six derniers de la phase régulière vont s'affronter pour éviter les deux dernières places qui relèguent en Ligue B). Et on espère aussi un bon parcours en Coupe de France." Voilà les objectifs fixés à Nikola Matijasevic, qui espère surtout retrouver le goût de la victoire ce samedi face à Poitiers, avant-dernier de Ligue 1, au Palais des Victoires (18h).