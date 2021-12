Cannet-Rocheville - OM : "la fête est gâchée"

Du rêve au cauchemar, c'est une semaine chargée en émotion que vient de traverser le Cannet-Rocheville. De la joie de tirer l'OM en 32e de finale de la Coupe de France lundi dernier, au casse-tête de devoir trouver un stade pour recevoir les Marseillais. Le stade Maillan du Cannet n'est pas homologué pour recevoir l'OM alors le petit club azuréen, qui évolue en cinquième division, doit trouver une autre solution. Mais les portes se referment l'une après l'autre depuis une semaine et le temps presse. Le match est prévu le dimanche 19 décembre à 13h45 et le président du Cannet Emmanuel Stella n'exclut pas de déclarer forfait pour marquer le coup. "La fête est gâchée. Quoi qu'il arrive, ça restera. Ce n'est pas normal qu'un petit poucet rencontre autant d'obstacles pour simplement organiser une rencontre qu'elle doit recevoir."

L'OM d'accord pour jouer au Vélodrome... si c'est le Cannet qui paye !

"La situation est désespérante", estime même la députée des Alpes-Maritimes Michèle Tabarot, présente ce lundi matin en mairie du Cannet. Entourée des dirigeants du club, face à la presse, elle a exposé toutes les difficultés rencontrées. L'Allianz Riviera de Nice ? Cela coûterait 80.000 euros. Inverser le match au stade Vélodrome ? Le Cannet y est favorable, l'OM n'y est pas opposé mais refuse de payer la location du stade sachant que la note atteindrait 350.000 euros. Intenable pour les finances du Cannet, qui devra dans tous les cas payer 25.000 euros pour assurer la sécurité du match. Reste le stade Louis 2 de Monaco ? "La porte n'est pas fermée mais on a commencé à discuter plus tard avec l'ASM. Et les services de sécurité de la Principauté ne semblent pas vraiment emballé par l'idée."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La balle dans le camp de la préfecture des Alpes-Maritimes

La solution idéale, celle qui semble la plus logique en tout cas, ce serait de jouer au stade Pierre-de-Coubertin de Cannes. Proche du Cannet, homologué, le stade accueil la veille le match entre l'AS Cannes et Dijon (Ligue 2) en Coupe de France. La ville et le club de Cannes sont d'ailleurs d'accord pour "prêter" leur enceinte au Cannet. A une seule condition : que la préfecture prenne déploie un dispositif de sécurité suffisamment important pour prévenir tous débordements avec les supporters de l'OM. Mais la préfecture bloque et estime ne pas être en capacité de fournir un tel dispositif, en cette période de fêtes de fin d'année. "La position de la préfecture est incompréhensible," pour le directeur sportif du Cannet Christian Lopez. "Elle nous avance des arguments de parking, de circulation, de sécurité... mais la veille elle autorise le match entre Cannes et Dijon."

Martigues et de Istres comme solutions de repli...

La difficulté réside en réalité dans l'adversaire. "Si on avait tiré n'importe quel autre adversaire on aurait pu jouer dans notre stade Maillan," assure Christian Lopez. "La préfecture ne veut pas voir les supporters de l'OM dans les Alpes-Maritimes. Elle n'a qu'à les interdire de déplacement." A l'heure actuelle, ce n'est pas encore tranché. Les stades d'Istres et de Martigues restent deux solutions proposées au Cannet. Pour le moment repoussées. Jusqu'à quand ?

Emmanuel Stella président du Cannet-Rocheville est l'invité de France Bleu Azur matin à 8h20 ce mardi