Canoë-kayak : la coupe du monde de retour au stade d'eaux vives de Pau

Dès ce vendredi 10 septembre, et jusqu'à dimanche, se tient au stade d'eaux vives de Pau la manche finale de la coupe du monde de canoë-kayak slalom. L'occasion pour le clan tricolore, et les nombreux Béarnais et Bigourdans en lice, de se montrer ambitieux.

Le stade d'eaux vives de Pau reçoit à nouveau le gratin international du canoë-kayak, dès ce vendredi 10 septembre, et jusqu'à dimanche. Le clan français, dont une bonne partie de ses représentants olympiques, mais aussi les meilleurs mondiaux se retrouvent pour la manche finale de coupe du monde de slalom, à quinze jours aussi des championnats du monde qui auront lieu en Slovaquie. L'autre évènement de ce week-end palois c'est le retour du public autour du bassin. Enfin, disent organisateurs et sportifs.

Objectif podium pour les Tricolores

Ce jeudi, le manager des équipes de France, Christophe Prigent, a fixé un objectif aux Tricolores engagés : "monter sur la boîte". Un objectif podium qui sera celui notamment, en kayak pour l'Orthézienne Marie-Zélia Lafont, la Paloise Romane Prigent et pour le Bagnérais Boris Neveu, en canoë pour la Paloise Marjorie Delassus et le champion olympique 2016 Denis Gargaud-Chanut.

Marie-Zélia Lafont pour se remettre des JO

Un gros mois après son élimination en demi-finale des Jeux à Tokyo, la Béarnaise Marie-Zélia Lafont ne veut pas manquer sa fin de saison et surtout se faire plaisir : "Depuis, il y a des hauts et des bas, je ressasse, reconnaît l'Orthézienne, ne pas passer en finale la semaine dernière (à la Seu d'Urgell, NDLR), ça m'a encore pété le moral, mais j'ai encore envie de prouver, et surtout je m'éclate encore sur l'eau, je n'ai pas dit mon dernier mot".

Boris Neveu aussi prêt à l'extrême !

Comme lors de la précédente manche de coupe du monde à la Seu d'Urgell le week-end dernier, le Bagnérais Boris Neveu va "doubler", c'est à dire participer à l'épreuve de kayak, mais également à celle de kayak extrême. D'ailleurs en Espagne, il a remporté l'épreuve de kayak extrême, qui sera olympique à Paris dans trois ans : "C'est spectaculaire, c'est le but, et c'est facile à comprendre, ça va plaire au plus grand nombre, espère le Bigourdan. Ça apporte de la nouveauté à notre discipline, c'est chouette, et ça prend tout son sens en devenant une épreuve olympique, on a trois ans pour se préparer. En France on est pas mal ! Pourvu que ça dure et qu'on continue à faire des podiums pour jouer à fond la médaille aux prochains JO".

Denis Gargaud-Chanut pour la gagne

Après avoir digéré sa non-qualification pour les Jeux, Denis Gargaud-Chanut, qui s'entraîne à l'année au stade d'eaux vives, n'a pas perdu son temps. Placer pour emporter ce classement général de la coupe du monde, le Marseillais ne veut pas laisser l'occasion : "À mon âge, quand on sort d'un échec pour les sélections olympiques, il faut regagner en légitimité, auprès de mes partenaires comme des amateurs de notre sport, ça va être l'histoire de ma prochaine olympiade, être performant régulièrement, je l'accepte et je relève le défi ! Mon bon début de saison me permet de jouer le classement général de la coupe du monde, je n'avais jamais eu cette occasion, c'est nouveau, ça représente un très haut niveau de performance, j'ai une opportunité d'y arriver et je vais me battre pour terminer sur la plus haute marche".

Le programme de la coupe du monde à Pau

Vendredi 10 septembre : qualifications kayak et canoë

9h00 – 10h00 : Qualification kayak dame, run 1 ;

10h00–11h10 : Qualification kayak homme, run 1 ;

11h15 – 11h55 : Qualification kayak dame, run 2 (rattrapage) ;

11h55 – 12h35 : Qualification kayak homme, run 2 (rattrapage) ;

14h15 – 15h00 : Qualification canoë dame, run 1 ;

15h00 – 15h45 : Qualification canoë homme, run 1 ;

15h55 – 16h20 : Qualification canoë dame, run 2 (rattrapage) ;

16h20 – 16h49 : Qualification canoë homme, run 2 (rattrapage).

Samedi 11 septembre : demi-finales et finales kayak ; qualifications kayak extrême

9h00 – 10h00 : Demi-finale kayak dame ;

10h05 – 11h25 : Demi-finale kayak homme ;

12h00 – 12h35 : Finale kayak dame ;

12h40 – 13h15 : Finale kayak homme ;

13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles coupe du monde Pau et classement général kayak ;

16h00 – 17h30 : Qualifications slalom extrême.

Dimanche 12 septembre : demi-finales et finales canoë ; compétition slalom extrême