L'OGC Nice s'est qualifié ce mercredi soir pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue. Et Yoan Cardinale a bien aidé ses partenaires en arrêtant deux tirs au but. Le désormais gardien numéro 2 du Gym est revenu sur sa nouvelle situation de remplaçant, après s'être illustré à Lille. Interview.

Si l'OGC Nice va disputer un derby de plus face à l'AS Monaco, c'est en grande partie grâce à son gardien de but Yoan Cardinale. Le portier azuréen s'est montré décisif lors de la séance de tirs au but face à Lille, ce mercredi soir, en huitièmes de finale de la coupe de la Ligue (1-1, 2 TAB à 3). En arrêtant les deux premières tentatives nordistes, l'ex-numéro 1 dans le but niçois a montré la voie des quarts de finale à ses coéquipiers qui n'ont pas manqué de le féliciter.

A l'issue du match, "Cardi" a répondu aux questions de France Bleu Azur en zone mixte. Le portier natif de La Ciotat est revenu sur son match, la qualification et son nouveau statut de remplaçant à l'OGC Nice. Titulaire les 17 premiers matchs de la saison, Cardinale a laissé sa place à Walter Benitez qui a enchaîné neuf titularisation, même s'il a joué à Arnhem la semaine passé en Europa League.

Yoan, les tirs au but sont souvent l'occasion pour les gardiens de s'illustrer...

Ou pas ! Si on en arrête zéro on passe un peu pour un "looser". Mais ce soir ça m'a sourit. J'arrête les deux premiers penalties de ma carrière professionnelle. Et ça permet à l'équipe de se qualifier, donc c'est une bonne chose.

Les deux tentatives repoussées ont aidé l'équipe, non ?

Oui ça l'aide énormément. Parce que quand vous êtes tireur et que vous savez que votre équipe a deux pénalties "d'avance", je ne dirai pas que vous allez tirer plus décontracté, mais il y'a un peu moins de pression. Et pour moi, psychologiqument, quand j'arrête le premier, cela me met en confiance pour la suite de la séance.

Yoan Cardinale (en jaune) est fêté par ses partenaires à l'issue des tirs au but à Lille. © AFP - PHILIPPE HUGUEN

"J'arrête mes deux premiers pénalties en pro"

En quart de finale, vous allez affronter Monaco à l'Allianz Riviera. Un derby de plus !

Un bon derby ! On a la chance de recevoir pour une fois en coupe. Ça sera un bon match pour nous et nos supporters.

Le tarif à l'Allianz pour l'ASM c'est 4-0, ces deux dernières saisons...

Je ne vais pas rentrer là dedans. Si on gagne ce match 1-0 à la 91e, ça sera déjà très bien.

La coupe de la Ligue peut devenir un objectif de la saison pour Nice ?

La finale n'est pas si loin c'est vrai (NDLR : encore deux victoires pour l'atteindre). Mais quand on voit notre début de saison raté et que là sur la fin de la phase aller on est en train de revenir, on se dit qu'on ne va pas se mettre de limite. On s'arrêtera là où on devra s'arrêter. L'OGC Nice est encore engagé en Europa League, en coupe de la Ligue et en coupe de France... avec le championnat ce n'est pas si mal non ?

Plus personnellement, vous voilà dans une position de numéro 2 dans le but niçois. Comment le vivez-vous ?

Le poste de gardien est un poste très difficile. On a peu le droit à l'erreur. Malheureusement j'en ai fait pas mal en début de saison. Le coach a fait son choix, il faut le respecter. Mais je travaille dur à l'entraînement pour jouer comme à Arnhem ou réaliser une performance comme à Lille ce (mercredi) soir et essayer de rechanger la donne.

"Un gardien de but a peu le droit à l'erreur. Malheureusement, j'en ai fait pas mal."

Qu'est-ce que vous faites pour inverser la tendance ?

Lionel (NDLR : Letizi, l'entraîneur des gardiens) m'encourage beaucoup. Il ne veut pas que je m'arrête de travailler. On bosse énormément et je pense que ça s'est vu sur mes deux dernières prestations avec le Gym. Je joue chaque match qui m'est offert à fond.

Vous êtes en fin de contrat en juin prochain. Vous avez fait le choix l'an dernier de ne prolonger qu'un an. Quel est votre état d'esprit à ce sujet ?

Je ne veux pas m'étendre là-dessus. J'aime énormément ce club. J'y suis depuis neuf ans. Je joue ma neuvième saison au Gym. J'y ai vécu des choses extraordinaires. Pour rien au monde, je n'aimerai que mon histoire avec l'OGC Nice s'arrête en fin de saison.