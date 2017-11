CARNET ROSE PSG - Marquinhos annonce la naissance de sa fille

C'est une petite fille ! Marquinhos l'a annoncé ce mardi via les réseaux sociaux. Le défenseur du PSG est l'heureux papa depuis une semaine d'une petite fille prénommé Maria Eduarda. C'est le premier enfant du Brésilien arrivé au PSG en 2013.

Le mois de novembre est à mettre sous le signe des naissances et du pouponnage au PSG. Ce mardi, Marquinhos le défenseur central a dévoilé la naissance de sa petite fille Maria Eduarda sur les réseaux sociaux. La petite est née le premier novembre dernier, au petit matin, au lendemain du match PSG vs Anderlecht précise le jeune papa de 23 ans marié à Carol Cabrino. La chanteuse brésilienne a elle aussi posté une photo de sa fille. C'est le début d'une longue liste de nouveaux nés au PSG puisque Angel Di Maria devrait être papa dans les prochains jours pour la deuxième fois et Lucas lui devrait connaître les joies de la paternité très prochainement.