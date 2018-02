Vous n’avez certainement jamais passé 90 minutes la tête dans une machine à laver. C’est ce que vient de vivre le gardien de Bourg-en-Bresse face à l’OM, Sébastien Callamand. A 9 reprises, il est allé chercher le ballon au fond de ses filets. Et Marseille a marqué dans presque toutes les situations : de la tête, du pied, sur coup de pied arrêté, sur pénalty, sur phase de jeu en mouvement...

C'est simple : après 20 minutes, l'OM menait déjà 4-0, et les hommes de Rudi Garcia marquaient sur chacune de leurs frappes. A commencer par celles de Luiz Gustavo, qui a mis son équipe sur .. une autoroute.

Une victoire 9-0 ternie par un corner concédé et deux touches dans les trente mètres. Luiz Gustavo remet ses coéquipiers à l'ordre. #FBBPOM pic.twitter.com/QO7NzRgNGh

"On marque sur notre première occasion, on enfonce vite le clou. C'est comme ça qu'il faut faire dans ces conditions : ne pas laisser d'espoir à l'adversaire. On a respecté le jeu ce soir. C'est tout bénéfice... (..) une bonne soirée pour l'OM !" Rudi Garcia