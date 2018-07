Catherine Szwarc a pris l'avion pour aller vivre la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et la Croatie à Moscou ce dimanche 15 juillet. À Moscou, elle découvre une ambiance hors du commun.

Catherine et ses enfants ont du aller récupérer leur FAN ID, un visa spécial pour entrer sur le territoire russe durant le mondial.

Elle est partie samedi 14 juillet au soir depuis Barcelone pour vivre une expérience extraordinaire. Catherine Szwarc et ses deux enfants, un garçon de 13 ans et une fille de 15 ans, se sont envolés direction Moscou pour vivre la finale de la Coupe du Monde de Football entre la France et la Croatie. Sur place, avant même de récupérer son Fan ID (une sorte de visa spécial pour entrer sur le territoire russe le temps de la compétition), elle a découvert une ambiance incroyable.

"C'est vraiment une ambiance de joie"

"Bien sûr, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de policiers, des barrages, des portiques où l'on doit passer. Mais il y a surtout une véritable sensation de joie." Les rues sont "bouillonnantes", "multicolores", avec beaucoup de Français dans les rues qui chantent et qui dansent. "On croise aussi les Croates avec leurs maillots à damiers, mais aussi des fans d'autres équipes qui ne sont plus en compétition mais qui restent pour la fête."

Concernant les chances de victoire française, Catherine ne veut pas pronostiquer, mais elle assure avoir "toute confiance en Didier Deschamps, un entraîneur patient et calme qui a su créer une équipe unie !" Même si elle a beaucoup de respect pour les Croates et leurs "joueurs extraordinaires".