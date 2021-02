Basket - Roanne : le président de la Chorale condamne un geste inacceptable

Deux jours après la victoire face au Metropolitans 92 (80 - 67) et le coup de point du pivot choralien Boubacar Touré à un joueur de Boulogne-Levallois lors de la rencontre, le président de la Chorale Emmanuel Bochot est revenu sur cet acte de violence dans 100% Verts.

Miralem Halilovic a une fracture déplacée de la mâchoire. Il doit subir une intervention chirurgicale et sa saison est probablement terminée. Le joueur de la Chorale devrait donc être lourdement sanctionné.

Réaction de Emmanuel Brochot : "Le geste est inacceptable. Je ne sais pas si la Ligue va être sévère. Elle va être juste. En étant juste cela va forcément entrainer un certain nombre de matchs de suspension. C'est tout à fait normal et le joueur en a conscience. Cela va déséquilibré énormément notre secteur intérieur. Il va falloir que l'on regarde comment en s'organise. Le joueur sera suspendu à titre conservatoire face au Mans. La commission de discipline a lieu mardi prochain. La situation sanitaire et la suite de la saison demeure hypothétique. Je prendrais une décision quand j'aurai tous les tenants et aboutissants."