Coupe de la Ligue (16e de finale) | Le Stade de Reims bat Bourg-en-Bresse (2-1) et poursuit sa route

Reims, France

Reims retiendra le résultat. S'il devait retenir la forme, il prendra pour référence une première mi-temps solide et cohérente, dans un match de coupe qui avait tout d'un piège. Et à regarder le parcours du club ces dernières années, les Rouge et Blanc étaient prévenus. Il a pourtant fallu quelques minutes pour que les protégés de David Guion prennent la mesure d'un adversaire sans complexe, tout proche d'ailleurs d'ouvrir le score au milieu d'une défense surprise par la vivacité opposée. Il faut la barre transversale pour éviter que Nicolas Lemaître n'aille chercher le ballon dans le but.

La suite est plus cohérente. Le milieu de terrain local, mené de main de maître par Xavier Chavalerin, trouvait vite des espaces. Sur l'un d'entre eux, Dereck Kutesa était trouvé à l'angle de la surface côté gauche. D'un intérieur du droit parfaitement placé, le jeune Suisse trouvait le petit filet opposé. Reims poursuivait alors sa domination. Si Anastasios Donis ne faisait pas flancher le gardien adverse, Moussa Doumbia, bien aidé par un défenseur burgien, était plus efficace. A 2-0, la messe pourtant pas dite. Les intentions visiteuses paraissaient plus pressantes à mesure que la seconde mi-temps passait. Et si Donis encore lui, puis Suk ne concrétisaient pas côté rémois, Théo Ndicka profitait d'un temps fort de son équipe pour placer une tête imparable et tromper Nicolas Lemaître. La fin de match est tendue. La faute à un manque de sérénité étonnant défensivement, la faute aussi au penalty manqué par Mathieu Cafaro dans les dernières minutes. Des regrets mais pas de conséquence. Si Reims réalise un parcours en Coupe, l'histoire ne retiendra que le résultat à ce stade de la compétition. En attendant de connaître son adversaire en Coupe de la Ligue, le Stade de Reims peut préparer sereinement son déplacement à Nice, dès dimanche.

-

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims élimine Bourg-en-Bresse 2-1

Mi-temps : 2-0

: 2-0 Spectateurs : 5.479

: 5.479 Arbitre : M. Eric Wattelier

M. Eric Wattelier Pelouse : bonne

: bonne Buts - Kutesa (14e), Doumbia (36e) pour Reims ; Ndicka (74e) pour Bourg-en-Bresse

- Kutesa (14e), Doumbia (36e) pour Reims ; Ndicka (74e) pour Bourg-en-Bresse Avertissements - au Burgien Quentin Lacour (90e).

au Burgien Quentin Lacour (90e). Reims : Lemaître – Kamara, Disasi, Abdelhamid (c), Foket – Chavalerin, Munetsi – Kutesa, Doumbia (Sissoko 81e), Donis (Dia 64e) – Suk (Cafaro 64e). Entr. : David Guion

Bourg-en-Bresse : Pichot – Ndicka, Lacour, Perradin, M’Dahoma – Sacko (Boujedra 46e), Nirlo, Ribelin (Kraichi 46e) – Khous, Belaroussi, Nabab (Lemb 66e). Entr. : Karim Mokeddem

-

-

-

-