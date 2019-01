"Ce n'est plus comme avant", l'émotion de l’entraîneur du FC Nantes une semaine après la disparition d'Emiliano Sala

Une semaine après la disparition d'Emiliano Sala, Vahid Halilhodžić est apparu marqué, ce lundi, à la Jonelière. L’entraîneur du FCN a notamment évoqué l'état d'esprit de ses joueurs, entre tristesse et émotion à deux jours du match face à Saint-Etienne.

Nantes, France

C'est seulement la deuxième fois que l'entraîneur du FC Nantes Vahid Halilhodžić prend la parole depuis l'annonce de la disparition d'Emiliano Sala. Devant une quinzaine de journalistes présents à la Jonelière, ce lundi, le technicien bosnien est longuement revenu sur le drame qui touche le monde du football, à deux jours de la réception de l'AS Saint-Etienne, en match en retard de la 22è journée de Ligue 1.

L'union sacrée autour du club

"Je n'ai jamais autant reçu de messages, de soutiens, détaille l’entraîneur nantais. "On doit être à la hauteur de ce moment. Il ne faut pas qu'on explose, mais ce n'est pas facile." Coach Vahid a évoqué à plusieurs reprises l'état d'esprit des joueurs. Si le technicien nantais n'est pas favorable à l'intervention d'un psychologue venu de l'extérieur, il avoue tout de même le besoin de parler des joueurs, d'échanger. Depuis une semaine, le rôle des médecins, des kinés et des adjoints est primordial explique l’entraîneur des Canaris.

"Ce n'est plus comme avant, explique l'ancien entraîneur du PSG. Il n'y a pas de rigolade. Les joueurs ont le visage fermé." Certains cadres de l'effectif ont d'ailleurs demandé à pouvoir souffler ce dimanche. Une demande acceptée par Vahid Halilhodžić qui réclame l'union sacrée pour le match contre Saint-Etienne.

Tee-shirt, brassard et tifo

Les recherches pour tenter de localiser Emiliano Sala se poursuivent, la famille et les proches de l'attaquant de Cardiff City continuent d'espérer une issue heureuse, même si les espoirs de le retrouver vivant sont désormais plus que minces. En ce sens, le FC Nantes a donc décidé de ne pas organiser de moment de recueillement. Les joueurs arboreront un tee-shirt blanc sur lequel est écrit "On t'aime, Emi" lors de l'échauffement. Pendant le match contre l'ASSE, ce mercredi, les coéquipiers de Diego Carlos porteront un brassard vert, signe d'espoir.

Les groupes de supporters préparent quant à eux un tifo géant en hommage à l'attaquant italo-argentin. Si rien n'a filtré pour le moment, on sait seulement qu'il ne sera pas noir en accord avec le club. Des hommages spontanés pourraient également avoir lieu avant et pendant la rencontre, notamment devant le stade où un portrait d'Emiliano Sala a été installé, ce lundi après-midi.

Nos équipes jeunes en soutien avec @EmilianoSala1 ce week-end sur toutes les pelouses 🙌#PlayForSala | #PrayForSalapic.twitter.com/38RJBsQtiy — FC Nantes (@FCNantes) January 28, 2019

Suspendus : Nicolas Pallois et Lucas Lima. Incertains : Anthony Limbombe (cheville gauche) et Ciprian Tatarusanu(dos). Absent : Elie Youan (cicatrisation).

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan à partir de 20h30.