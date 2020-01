Ce qu'il faut savoir avant le déplacement de Strasbourg à Monaco

Strasbourg, France

Le souvenir est doux mais lointain, le Racing avait livré un récital il y a un an sur le Rocher (victoire 5 à 1 face à un Monaco en plein doute). Les temps ont bien changé et il affronte ce samedi, un ASM bien plus fringant (21ème journée de Ligue 1). Les Monégasques ont pris dix points sur douze en décembre avec Leo Jardim, mais il a été viré avant Noël. Son successeur espagnol Roberto Moreno, l'ancien sélectionneur de la Roja, est un jeune entraîneur ambitieux. Ses débuts sont plutôt prometteurs avec notamment un match nul spectaculaire à Paris (3-3).

_"Il faut faire attention à Monaco, ça peut être vite périlleux, il ne faut pas y aller en tongs_, analyse Thierry Laurey, avec son sens habituel de la formule. On voit que Monaco remonte doucement au classement, son jeu est cohérent, il y a beaucoup de talent, tu n'es pas deuxième attaque du championnat pour rien".

L'ambition de Sels

Après 20 journées, le Racing est 12ème de Ligue 1. Il compte autant de points de retard ( 9) sur le podium, qu'il n'en a d'avance sur la zone rouge. On est donc à un moment charnière de la saison et le gardien de but Matz Sels se veut ambitieux : _"_Moi, je ne pense pas au maintien, je suis très ambitieux. Je ne veux pas regarder en bas, mais en haut. Je ne dis pas jouer l'Europa Ligue, mais on peut faire mieux que l'année dernière (11ème). Ça doit être l'objectif."

Gérer la fatigue des déplacements

Calais, Reims, Metz, un stage à Murcie en Espagne, Angoulême, Monaco et enfin Marseille mercredi prochain. Depuis le début de l'année, les footballeurs strasbourgeois ne cessent de voyager. En janvier, ils joueront six matchs, tous à l'extérieur. À la fin du mois, ils auront parcouru environ 7 300 kilomètres, le plus souvent en avion, parfois en bus et en train. Ils n'auront dormi qu'une nuit sur deux à la maison et il faut gérer la fatigue supplémentaire engendré par tous ces voyages. "Ce ne sont pas les matchs qui sont inquiétants, c'est le temps que tu perds dans les aéroports, les bus, argumente Thierry Laurey. _C'est pas la mine non plus_, mais quand tu as un match à la maison entre temps, ça te permet quand même de récupérer plus rapidement. Et quand t'es fatigué physiquement, t'es moins bien psychologiquement, c'est une évidence".

Les Strasbourgeois ont évidemment hâte de retrouver leur public de la Meinau, ça sera samedi prochain le premier février face à Lille, près d'un mois et demi après le dernier match à domicile.

Da Costa bientôt à Nottingham ?

Le Racing devrait vendre dans les heures ou les jours qui viennent son attaquant Nuno Da Costa au club anglais de Nottingham Forest (deuxième division anglaise). D'après nos informations, un accord a été trouvé pour un transfert de deux millions d'euros, plus des bonus. Le Capverdien toucherait un salaire de 120.000 euros. Il reste à trouver un deal sur la rémunération d'un intermédiaire dans ce transfert.

Waris convoqué pour la première fois

Arrivé la semaine passée en Alsace, l'attaquant ghanéen Majeed Waris a été convoqué pour la première fois dans le groupe strasbourgeois pour ce déplacement à Monaco. Le défenseur Kenny Lala fait son retour. Mais l'infirmerie reste bien remplie : Simakan, Da Costa, Mothiba, Caci et Prcić ne sont toujours pas aptes.

Monaco - Racing, c'est à suivre ce samedi dès 19h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20 heures.