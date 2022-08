Ce qu'il faut savoir sur le Maccabi Tel Aviv futur adversaire de l'OGC Nice

Malgré les nouvelles tensions ces derniers jours entre Israël et la Palestine, l'OGC Nice se déplacera bien au stade Bloomfield jeudi prochain pour affronter le Maccabi Tel-Aviv au match aller des barrages d'Europa Conférence League. Le club israélien est sorti vainqueur jeudi soir du 3e tour préliminaire face à l'Aris Salonique, malgré une défaite 2-1 en Grèce. L'avantage pris au match aller (2-0) permet au club le plus titré d'Israël de retrouver les Aiglons pour une place en phase de poules de la C4.

Le club le plus titré d'Israël

24 titres de champion, 24 Coupes d'Israël soulevées, le Maccabi Tel Aviv est tout simplement le club qui a la vitrine la plus remplie du pays. Fondé en 1906 le Maccabi a surtout gonflé son palmarès au siècle dernier et sa suprématie est davantage contestée au 21e siècle. Le dernier titre de champion remonte à 2020 et la saison dernière le club de Tel-Aviv a terminé 3e derrière le Maccabi Haïfa et l'Hapoël Beer-Sheva, qu'avait affronté le Gym en Europa League il y a deux ans.

Un effectif avec les meilleurs joueurs israéliens

Quand on se penche sur l'effectif du Maccabi Tel Aviv, peu de noms retiennent l'attention. Certains ont tout de même évolué dans les grands championnats européens comme le défenseur espagnol Enric Saborit, formé à l'Athletic Bilbao, le milieu portugais André Geraldes, formé au Sporting Portugal ou l'attaquant croate Stipe Perica, passé notamment par Udinese en Serie A (71 matchs / 11 buts). 80% de l'effectif est composé de joueurs israéliens et on retrouve notamment les meilleurs joueurs du pays comme le défenseur Nir Bitton (39 sélections / 3 buts) qui a longtemps évolué au Celtic Glasgow (271 matchs) avant de rentrer au pays cet été. Pareil pour l'icône locale Eran Zahavi, le buteur de la sélection israélienne (70 sélections / 33 buts), qui portait les couleurs du PSV Eindhoven la saison passée aux Pays-Bas avant de lui aussi revenir au pays cet été. C'est lui qui a marqué le but de la qualification jeudi soir en Grèce, après avoir déjà scoré au match aller.

Un entraîneur de retour sur le banc

Nommé sur le banc cet été, l'entraîneur serbe Vladimir Ivic (45 ans) ne découvre pas les lieux. L'ex milieu offensif de la Yougoslavie au début des années 2000 (7 sélections) a déjà entrainé le Maccabi Tel Aviv pendant deux saisons entre 2018 et 2020, remportant les deux titres de champion pendant son passage. Avec une moyenne de points très élevée (2,25 point/match) et une attaque prolifique, le coach s'est ouvert les portes de l'Angleterre. Le club de Watford, relégué en 2e division, le nomme sur son banc en août 2020. Mais l'expérience tourne court et le Serbe est licencié six mois plus tard (10 victoires en 22 matchs). Depuis, le Serbe n'avait pas retrouvé de banc et le voilà de retour dans un club qui n'a plus remporté le titre de champion depuis son départ. Il évolue depuis le début de la campagne européenne en 3-5-2 avec notamment un milieu de terrain très dense.

Le Bloomfield stadium était destiné à accueillir l'OGC Nice cet été

L'antre du Maccabi Tel Aviv a déjà entendu parlé français. Rénové en 2019, ce stade qui peut accueillir près de 30.000 spectateurs, a notamment accueilli les deux derniers trophées des champions. La saison dernière le Losc de Jocelyn Gourvennec s'était imposé 1-0 face au PSG. Il y a quelques semaines, le club parisien a repris son trophée en battant le FC Nantes vainqueur de la Coupe de France face au... Gym. Après la déception du mois de mai, le club niçois va donc tenter de se mettre sur la bonne voie en vue de la qualification pour la C4, dans cet antre qui accueille également les deux autres clubs de Tel-Aviv. Face à l'Aris Salonique au match aller du 3e tour préliminaire, près de 22.000 supporters israéliens étaient présents pour pousser derrière leur équipe.