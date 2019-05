Laurent Nicollin, président de Montpellier : "Jean-Louis Gasset m'a dit ce qu'il voulait faire"

Saint-Étienne, France

Avec six succès et un match nul lors des sept derniers matchs, les Verts sont en forme. En cas de victoire vendredi soir contre Montpellier dans le Chaudron (20h45), l'AS Saint-Etienne assurerait déjà son billet pour la Ligue Europa la saison prochaine, avant de rêver de Ligue des Champions.

Mais Montpellier, et Marseille qui recevra Lyon dimanche soir en clôture de la 36e journée, ont encore une petite chance de jouer la petite coupe d'Europe la saison prochaine. Mais pour cela, il leur faudra absolument gagner ce weekend, à trois matchs de la fin de la saison.

Président, quel est l'objectif de Montpellier vendredi soir à Geoffroy Guichard?

On vient pour gagner. On a beau avoir le 12e budget de Ligue 1 (environ 40 millions d'euros), nous sommes 5e et on entend bien conserver cette 5e place d'ici la fin de la saison. Il reste trois matchs. On veut gagner et on va se battre jusqu'au bout, même si on sait que l'ASSE est sur une belle dynamique. Si on peut gagner, on ne se privera pas.

On croit encore à la coupe d'Europe à Montpellier, Laurent Nicollin, ou c'est cuit?

On n'y pensait pas en début de saison. On n'a pas de chance car, cette saison, le PSG ne gagne pas les Coupes, et donc les 5e et 6e places ne sont pas qualificatives pour la Ligue Europa. Mais notre objectif de début de saison était de finir 10e. On était encore 2 ou 3e fin décembre. Je serai donc très heureux et fier pour mon club si on finit 5 ou 6e.

Laurent Nicollin, votre avis sur la saison de Jean-Louis Gasset à la tête des Verts?

J'ai vu Jean-Louis Gasset il n'y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il lui restait cinq finales. Il lui en reste trois maintenant. Quoiqu'il arrive, il ramènera Saint-Etienne en Ligue Europa voire peut-être même en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier Ghislain Printant. Les deux Montpelliérains ont ramené Sainté au plus haut niveau. Je serai heureux de les revoir vendredi.

Vous connaissez bien Jean-Louis Gasset. Que va-t-il faire selon vous en fin de saison?

Joker! J'ai mangé avec lui il n'y a pas longtemps. Il m'a dit ce qu'il espérait, ce qu'il souhait, ce qu'il voulait faire. Mais je le garde pour moi. Ce n'est pas à moi de le dire. Je lui laisse la primeur mais il a de très belles cartes en main en vue de la saison prochaine. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Il fait partie de la famille et, pour lui, ma porte sera toujours ouverte.

Président, la Ligue des Champions sera forcément un argument dans sa décision?

Je serais content si Saint-Etienne retrouve la grande coupe d'Europe. On l'a joué il y a 4-5 ans avec Montpellier. C'était pas logique pour un petit club comme nous mais quel beau moment. Si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir supporter l'ASSE, malgré mes racines lyonnaises. Car Saint-Etienne en Ligue des champions ça aurait de la gueule. Et ce public le mérite.

