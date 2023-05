"Ce serait un immense gâchis" : la Berrichonne Foot menacée de relégation

La journée va être longue, angoissante pour les supporters de la Berrichonne de Châteauroux. L'avenir sportif du club se joue ce vendredi soir, face au Paris 13 Atlético, pour le dernier match de la saison. Plusieurs scénarii permettraient à la Berri de conserver sa place en National . Mais le plus sûr est de gagner. "C'est un vrai match de la peur, sans doute le plus important de l'histoire du club", estime Maxime Brigand, Castelroussin et journaliste pour le magasine So Foot.

ⓘ Publicité

Le club a offert de belles émotions ces dernières années : la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain en 2004, la remontée en Ligue 2 à l'issue de la saison 2016-2017... "Mais là on parle de survie et la courbe de résultats n'est pas du tout en faveur de la Berri. On peut être inquiet, surtout quand on sait ce qu'il se passe en coulisses", poursuit Maxime Brigand, invité de France Bleu Berry ce vendredi.

"Une descente serait un immense gâchis surtout deux ans après le rachat du club"

En mars 2021, l'arrivée des investisseurs saoudiens avait fait souffler un vent d'espoir. Le bilan n'est pas fameux : le club est descendu en National et lutte désormais pour sa survie dans le football professionnel. "Il y avait des articles qui parlaient du "PSG du National". Il y a eu beaucoup d'ambitions affichées mais très peu de choses se sont passées", observe Maxime Brigand. Ce cas n'est pas isolé dans le foot français : plusieurs investisseurs étrangers ont déjà déçu les supporters. "Ce qui pose question, c'est le manque d'anticipation au niveau du recrutement par exemple, que la Berri a payé tout au long de la saison. Ce sera une leçon à retenir pour l'avenir", conclut Maxime Brigand.