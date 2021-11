"Ce sont eux qui avaient peur" : en Coupe de France de football, Dinan-Léhon savoure son exploit face à Caen

Samedi soir, les joueurs et le staff du Dinan-Léhon FC n'avaient d'amateur que le nom. Car c'est grâce à une sacrée performance collective qu'ils ont éliminé les professionnels du SM Caen, pensionnaires de Ligue 2, après une séance de tirs au but. "C'est magnifique", lâchait dès la fin de la rencontre le joueur du club de national 3 Kévin Coiffic. "Je pense sincèrement qu'on a fait un très très gros match collectivement, on a eu plus d'occasions qu'eux, ça a joué, mais on a tenu bon", s'est félicité le défenseur central.

Les Dinanais meneurs pendant 80 minutes

Car dans ce match, qui se jouait à Saint-Malo, 80 des 90 minutes de ce match du 7e tour de la Coupe de France ont été dinanaises. Les amateurs ont ouvert le score dès la troisième minute face aux professionnels. C'est à quelques minutes seulement de la fin du temps réglementaire que les Bretons ont été rejoints au score, et donc poussés à la séance de tirs au but, remportée 4 tirs à 1. "Très grosse performance", réagit aussi le joueur offensif Thomas Lahaye. "On mène 1-0, on se fait égaliser dans les 5 dernières. Ascenseur émotionnel", sourit-il. "Les pénaltys, c'est la roulette russe, mais on les travaille à chaque tour de la Coupe de France", confie le joueur. "Ce sont eux qui avaient peur", ajoute Kévin Coiffic.

Le kop de Caen était là, mais on ne les a pas entendus ! On n'a entendu que Dinan.

Un match qui s'est joué certes chez les voisins de Saint-Malo, mais dans une ambiance 100% Dinan. Pas à la maison, mais "c'est tout comme", selon Kévin Coiffic. "Le kop de Caen était là, mais on ne les a pas entendus ! On n'a entendu que Dinan, la tribune était pleine, c'est magnifique ! On attend tout le monde au prochain tour", s'impatiente déjà le Dinanais. "A partir du moment où on a gagné une Ligue 2 , on a confiance en notre équipe. C'est que du bonus !"

La confiance qui se sent déjà en ce dimanche, alors que Dinan-Léhon sait déjà qu'il sera opposé à... Saint-Malo, au 8e tour. En attendant de s'y préparer, on savoure encore cette énorme victoire, en se permettant de chambrer un peu les Normands, après les remerciements chaleureux au staff et à l'équipe de Stéphane Martin.