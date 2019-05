Cédric Daury, entraineur de l'AJ Auxerre: "ce match-là est vital et le bleu de chauffe prévaut"

Auxerre, France

-"Vous disputez une nouvelle fois un match qui peut être capital pour votre maintien. Un maintien que vous pouvez valider dès ce vendredi en cas de bon résultat. Mais il faut aller le décrocher ce résultat positif?

Les choses peuvent se décanter sur les journées, mais qu'à condition d'être conquérants, dans l'action et que l'on prendra des points. Il n'y a que cela qui fera bouger les lignes. On ne peut pas enlever l'importance de ce match-là. Il faut être animé, plus que jamais, d'une envie de conquête et de combat. C'est obligatoire.

Il y a tous les aspects d'organisation, technico-tactique, mais la plus-value de ce gendre de match, c'est sur le dépassement, sur le combat, sur aborder les choses dans la tête, dans la tronche, le mieux possible.

-Ces derniers matches, votre équipe joue mieux, mais ne prend que peu de points, 1 sur 9. C'est embêtant?

Oui, beaucoup car si on était dans une situation de construction de début voir de début de saison, ce que l'on produit actuellement ne serait pas inquiétant car à un moment, cela amènerait des points. Mais notre situation comptable, au classement et le fait que l'on soit dans le money-time, c'est cela qui doit nous mettre en état de vigilance et qu'inquiétude légitime. Car il n'y a que les points qui comptent à cette période-là. Et pas forcément la qualité. Il faut appeler un chat un chat. C'est pour cela que le challenge est compliqué et difficile. C'est le bleu de chauffe qui prévaut et les points. Et pas autre chose. On doit être plus efficace qu'on ne l'est actuellement. On est, très sincèrement, très peu payé en retour de nos prestations. Il faut donc faire plus dans les aspects de combativité pour compenser.

-Vous allez à Grenoble, 9ème, qui n'a plus rien à jouer avant de recevoir Valenciennes, 14ème et qui joue son maintien. Votre calendrier est vraiment abordable, non?

Non, ce n'est pas la réalité car il n'y a pas de hiérarchie dans ce championnat. Regardez ce qui s'est passé en début de semaine: Lorient qui joue pour monter et Niort qui n'a plus rien à jouer, cela finit à 2-2. Et encore, Lorient égalise dans le temps additionnel. Un match livre sa vérité à l'instant T. Ce n'est pas dans les bureaux, sur les journaux, dans les pronostics. C'est sur le terrain. Et cette hiérarchie, cette vérité que l'on pense savoir, elle est complètement remise en question. Et vous pourrez regarder les résultats des différents matches. Une équipe a toujours quelque chose à jouer. Grenoble aura envie de bien finir à domicile, de terminer le plus haut possible. Et eux vont jouer libérés. Et nous, on a un match capital, vital. Mais aucun match n'est simple pour qui que ce soit dans ce championnat."

Yattara, Dugimont et Boto absents

L'AJA devra faire sans trois joueurs majeurs: les attaquants Yattara et Dugimont sont blessés, le défenseur Boto est suspendu.

Composition probable de l'AJ Auxerre: Michel - Arcus, Tacalfred, Souprayen (cap), Goujon - Fomba, Bi. Touré - Mancini, Féret, Philippoteaux - Merdji.

Grenoble-AJA est à vivre en direct sur France Bleu Auxerre dès 20H45 au cours d'une soirée spéciale.

