Cédric Lécluse : "A 36 ans, j'ai énormément appris au contact de Jean-Louis Garcia"

Avant d'arriver sur le banc du stade Marcel-Picot, Jean-Louis Garcia, le nouvel entraîneur de l'ASNL a croisé une légende du club dans sa carrière : Cédric Lécluse. Le joueur le plus capé de l'histoire de l'AS Nancy Lorraine se souvient d'un technicien compétent et enthousiasmant.

La carrière de Jean-Louis Garcia est intimement liée à celle de l'AS Nancy Lorraine, on s'en rend compte en décortiquant le parcours du nouvel entraîneur de l'ASNL, intronisé ce mercredi 29 mai à Picot.

Jean-Louis Garcia a joué trois saisons à l'ASNL, de 1988 à 1991, en tant que gardien, sous les ordres d'Alain Perrin avec la réserve en troisième division. Il va succéder à son ancien entraîneur. Ce dont on se rappelle moins, c'est que Jean-Louis Garcia a entraîné lors de la dernière saison de sa carrière une légende du club au chardon, Cédric Lécluse, le joueur le plus capé de l'ASNL (431 matchs). C'était en 2007-2008 en Ligue 2. Un souvenir encore très présent pour Cédric Lécluse :

"J'avais trouvé un entraîneur d'une compétence incroyable, qui savait emmener un groupe, lui parler, à tirer le meilleur de chaque joueur, et pourtant on n'était pas des joueurs extraordinaires [...] J'ai vraiment aimé son discours de présentation, avant, pendant et après les séances [...] Ca a été ma dernière année en tant que joueur, j'avais 36 ans, et j'ai énormément appris à son contact, dans les systèmes de jeu, l'approche de la compétition, c'était super enrichissant."

Cédric Lécluse qui n'hésite pas à dire que c'est au contact de Jean-Louis Garcia qu'est née son envie de devenir entraîneur, lui qui était aux commandes ces trois dernières saisons de Montigny-les-Metz en R3 et qui cherche un nouveau challenge.