Cédric Perrin en appelle au groupe PSA pour sauver le FC Sochaux

Sochaux, France

La rétrogradation administrative du FC Sochaux-Montbéliard en Nationale Une infligée mercredi par la DNCG fait réagir aussi les élus du nord Franche-Comté. Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire de Belfort, regrette dans un communiqué "cette désolante sanction qui vient mettre un terme à la terrible saga que connaît le club depuis sa vente par le groupe PSA en 2015".

L'histoire rugissante du FCSM a été bradée"

"Par cette cession, c’est toute l’histoire rugissante du FSCM qui a été bradée à un actionnaire étranger qui n’a pas su faire perdurer l’aventure sochalienne. Son amateurisme et son obstination auront conduit le club à sa rétrogradation administrative."

Cédric Perrin en appelle au groupe PSA

L'élu en appelle même à l'ancien actionnaire historique "pour sauver le FCSM et ainsi renouer avec ses racines et son histoire sochaliennes" : "Tout n’est pas perdu, l’appel auprès de la DNCG peut être entendu si un ou plusieurs investisseurs acceptent de sauver le FCSM. Le Nord Franche-Comté ne peut pas se permettre la liquidation de notre club historique. Peugeot le doit à la région et aux salariés qui, pour nombre d’entre eux, continuent à remplir le stade et à supporter le club du lion", déclare Cédric Perrin.