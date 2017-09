Cédric Varrault (Dijon) : "Il faut juste le déclic du premier but à Diony"

Le capitaine du DFCO vient de manquer les deux derniers matches de son équipe (4 points, 19e de Ligue 1). Pour France Bleu il évoque ses retrouvailles, habituelles, avec son ancien club mais aussi son ex-coéquipier Lois Diony.

Cédric, comment ça va physiquement ?

Mieux, je me suis fait opéré du nez il y a deux semaines. J'ai repris l'entrainement avec le groupe jeudi dernier. Là on va faire une bonne semaine d'entrainement et j'espère être dans le groupe pour ce weekend.

Dijon a eu des débuts difficiles, comment vous l'expliquez ?

On s'attendait à vivre un début de saison délicat parce qu’on a joué des gros matches dès le début. On a joué Marseille et Monaco. On a réussi à prendre un bon point contre Rennes qu'on a bonifié à domicile face à un concurrent direct, Montpellier. Ce weekend on a perdu à Caen, un match qui était important puisque d'autres gros matches arrivent. On se retrouve dans une position délicate. On a un objectif de maintien en fin de saison. On est dans le dur et on doit relever la tête.

Dijon a vu partir deux joueurs importants, Lees-Melou et Diony. Difficile à gérer ?

Ce sont deux très bons joueurs qui ont mis beaucoup de buts la saison dernière. C'est une nouvelle stratégie, un renouvellement de l'effectif. Il faudra du temps pour que tout cela prenne. On a l'objectif de se maintenir à la fin de la saison. Je pense que la lutte pour le maintien risque d'être plus relevée. A nous de nous retrouver dans le bon groupe pour ne pas être décrochés.

Que pensez vous des Verts 2017-2018 d'Oscar Garcia ?

Difficile à dire après 5 matches de championnat. On les avait joué en préparation et ils étaient plus prêts que nous et ça avait été difficile ! C'est un coach qui arrive avec de nouvelles idées mais de l'extérieur on a l'impression que tout le monde adhère à ce nouveau projet. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Si en plus il y a le jeu tout le monde sera content et il y aura des résultats au bout de la saison.

Et Lois Diony, votre ancien coéquipier ? Que peut-il apporter aux Verts ?

Je pense que c'est un attaquant qui rentre dans la philosophie de jeu de Saint-Étienne. Il est puissant, pèse beaucoup sur les défenses adverses. Il lui faudra juste le déclic du premier but et après il peut très bien enchainer. C'est un joueur qui se défonce sur le terrain. Pour nous ça a été une révélation la saison dernière que ce soit en terme de passes décisives ou de buts. On le connait et on sait que ça va pas être facile pour nous !