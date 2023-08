Cédric Varrault, la force tranquille de l'OGC Nice football

C'est un homme qui prône les valeurs et l'amour du GYM. Ex défenseur de l'OGC Nice entre 1999 et 2007, passé aussi par Dijon et Saint Etienne, Cédric Varrault est désormais entraîneur des U19 du GYM. Passionné par la formation et le suivi des jeunes, il revient sur sa carrière et sa vision du football, lui qui garde cette étiquette de défenseur exemplaire aux 226 matchs joués avec les aiglons.

Un des ambassadeurs rouge et noir du don du sang

Toute cette semaine le club s'associe au don du sang avec la 14eme édition du don du sang rouge et noir. Pour l'occasion, la maison est redécorée aux couleurs du GYM et plusieurs joueurs, anciens joueurs et personnalités du club s'associent à cette opération dont Cédric Varrault. Il nous raconte son rôle d'ambassadeur.

Rendez-vous à la maison du don du sang de Nice au 3 rue Galléan.