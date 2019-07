Cedric Varrault revient à l'OGC Nice !

Nice, France

Après la signature du très jeune Khephren Thuram (18 ans) il y a quelques jours, l'OGC Nice annonce ce lundi un nouveau renfort au profil opposé. Cédric Varrault (39 ans) revient au club pour renforcer l'équipe réserve, qui vient d'être reléguée en National 3.

Ancien capitaine du Gym, avec lequel il a disputé 164 matchs de Ligue 1 (306 en tout), Cédric Varrault vient seconder l'entraîneur Laurent Bonadei et pourra aussi, à l'occasion, donner un coup de main sur le terrain. "Il est avant tout entraîneur, mais il pourra également rendre quelques services sur le terrain", explique Gilles Grimandi, directeur technique de l'OGC Nice, sur le site du club, qui poursuit : "C'eut été dommage de ne pas profiter de son parcours en Ligue 1, et de tout son vécu avec le club. C'était opportun, et constructif. Et quand nous nous sommes rencontrés, j'en ai été convaincu. C'est un garçon avec beaucoup d'humilité, et qui a beaucoup d'énergie à donner".

Après son passage à Dijon (2011 - 2018), Cédric Varrault évoluait déjà cette saison en National 3 avec le FCVSJB, le club de Saint-Jean-de-Beaulieu. "C'est un immense plaisir", réagit Cedric Varrault sur le site de l'OGC Nice. "Ça fait 11 ans que je suis parti, mais c’est toujours mon club de coeur. Nice, c'est particulier pour moi. C'est une vraie fierté quand on voit l'évolution du club, qui a en même temps su conserver ses valeurs. Quand Laurent m'a contacté, je n'ai pas hésité une seconde".

Lui qui vient d'obtenir son B.E.F (brevet d'entraîneur de football) va pouvoir prendre ses marques auprès du coach Bonadei avant pourquoi pas de tenter sa chance comme entraîneur.