Cédric Yambéré est venu découvrir le National "en toute humilité" avec l'US Orléans

"Je me sens bien à l'US Orléans". Voilà la réponse de Cédric Yambéré sur son adaptation au sein de l'effectif loirétain, qu'il a rejoint en octobre dernier. Le défenseur central était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi sen Facebook Live sur France Bleu Orléans pour débriefer la victoire renversante acquise à Avranches. Le joueur de 31 ans, qui a débuté en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux en 2014 (puis Dijon pendant deux saisons) avant de connaître le championnat russe (Anzhi Makhachkala), chypriote (Apoel Nicosie) ou saoudien (Al Ettifaq), est notamment revenu sur les conditions de sa signature dans le Loiret.

Et selon Cédric Yambéré, (à partir de 33'40) découvrir le National n'est pas un choix par défaut : "J'avais une autre opportunité, en D1 grecque, que j'ai refusé, j'avais quelques touches ailleurs, mais j'ai pris mon temps, je sortais de Belgique où c'était bien mais sans plus et j'avais besoin de souffler. Orléans m'a proposé de m'entraîner pour voir ma condition physique, j'ai accepté en toute humilité."

Cédric Yambéré "pas contre" une prolongation de contrat

Le Girondin reconnaît qu'initialement, il "voulait voir un peu plus haut". "Mais ça ne s'est pas fait, c'est comme ça, il faut l'accepter. Je suis venu ici dans l'idée de me relancer, le groupe m'a super bien accueilli et à partir de là je n'ai aucun regret. Je m'entraîne avec des joueurs de qualité et c'est super plaisant, je vais m'entraîner avec le plaisir, c'est kiffant", a poursuivi l'international centrafricain (neuf sélections). Cédric Yambéré se dit même ouvert a l'idée d'une prolongation de contrat avec l'USO : "Je me sens bien ici, donc non je ne suis pas contre, on verra !"

