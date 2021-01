"Cela fait un moment qu'il faut être inquiet pour le maintien", assure Loic Perrin après le derby perdu

La défaite est cuisante et risque de marquer un tournant dans la saison Hier soir, l'ASSE a subit une véraitable déculottée à domicile, battue 5 à 0 par son rival de toujours, l'Olympique lyonnais.

Hormis quelques très rares actions individuelles, les Verts n'ont pas existé contre les Lyonnais bien organisés qui ont fait du Chaudron leur jardin privé le temps d'un match.

Match à sens unique

"C'était un match à sens unique, en perdant 2 à 0 à la mi-temps, on s'estime presque heureux", analyse ce lundi matin Loïc Perrin.

"Nous avons perdu la bataille du milieu de terrain, et c'est bien souvent là que les matchs se jouent. Puis la qualité technique des Lyonnais a fait le reste. Quand on y arrive pas, et qu'on est trop faible comme nous l'avons été, c'est dur de se sortir de ce pressing", continue l'ancien capitaine.

"C'est dur de se procurer des occasions, on a pas su se sortir de ce pressing très haut, et les opportunités stéphanoises se sont soldées par des courses incroyabes pour se projeter dans la surface adverse", explique M. Perrin

Attention à la Ligue 2

Les Verts sont désormais 16e au classement de Ligue 1, avec seulement quelques points d'avance sur la zone rouge. "Cela fait un petit moment qu'il faut être inquiet pour le _maintien_", assène l'ancien capitaine avec franchise.

"Cela fait un petit moment que nous sommes dans cette zone-là, notre avance de points se réduit fortement. Le match à Reims a été décisif et on l'a perdu", continue-t-il.

"Oui il faut sonner la _révolte_, mais je sais que tous les joueurs en ont conscience". "Du renfort serait le bienvenu au mercato, j'espère qu'il y en aura. Après, est-ce quele club sera capable de le faire financièrement ? C'est une autre question", analyse l'ex "Capi".