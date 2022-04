"Cela nous donne de la force" : pas la foule, mais des sourires pour la séance dédicaces du DFCO

De la chaleur et des sourires pour les joueurs du DFCO. 4 d'entre eux ont animé une séance de dédicaces. Alors que l'équipe termine sa saison dans le ventre mou du championnat de Ligue 2, ce sont surtout les enfants qui sont venus faire signer photos et posters.

Beaucoup sourires et de la bonne humeur , mais on ne va pas se mentir, la séance de dédicaces des joueurs du DFCO n'a pas attiré les foules. Ce mercredi 27 avril, on a rarement fait la queue dans la boutique du club au stade Gaston Gerard. Le capitaine Daniel Congré, le meilleur buteur Aurélien Scheidler et leurs comparses Cheick Traoré et Willity Younoussa étaient pourtant là pour discuter avec leur public et signer photos et posters.

Peu d'adultes au rendez vous. Les derniers résultats en série ont douché un peu l'enthousiasme, et a la 13° place dans le ventre mou du classement, le DFCO n'a plus grand chose a jouer. Au bout du compte, ce sont surtout les enfants qui sont venus réclamer des autographes, très heureux d'approcher les joueurs. On a suivi Hector 11 ans, venu tout droit de Saint Apollinaire.

Face aux joueurs, Hector, 11 ans n' a pas sa langue dans sa poche Copier

Hector : "il faut rester solidaires !" © Radio France - Olivier Estran

Des sourires et de la fierté © Radio France - Olivier Estran

Chez les adultes, Jeremy, Cédric et Didier font partie de ces quelques fans qui malgré tout ont décidé de ne pas bouder leur plaisir. Ils sont venus eux aussi faire des selfies et réclamer leurs poster dédicacé

Jeremy, Cédric Didier nous disent pourquoi ils restent fidèles.. Copier

On vient en famille © Radio France - Olivier Estran

Et on peut même faire une photo avec Lolie ! © Radio France - Olivier Estran

Il reste 3 matches à jouer pour le DFCO. Ce samedi 30 avril, les Rouges vont affronter les Chamois Niortais ce sera bien sur à vivre en direct dès 18H45 sur France Bleu Bourgogne.