Centre de formation payant : le président du Stade Lavallois précise ses propos

Son annonce a des airs de mini-révolution dans la sphère footballistique et a généré quelques incompréhensions. Lundi, dans le cadre de la présentation de son projet "Actions et vérités : Cap 2025", Laurent Lairy le président du Stade Lavallois a expliqué qu'il demanderait une participation financière aux parents des jeunes qui intègreraient le centre de formation la saison prochaine. Une structure dont la réouverture va coûter près d'un million d'euros.

Lors de sa présentation devant un parterre de journalistes locaux, Laurent Lairy a déclaré qu'un jeune coûtait entre 35 et 40.000 euros par an. Le président du club mayennais a donc évoqué une somme "symbolique" à verser pour les parents, citant le chiffre d'une participation à hauteur de "5%".

La démarche a fait réagir jusque dans la presse nationale. Interrogé par nos confrères de So Foot, Laurent Lairy est revenu sur certains de ses propos expliquant que rien était gravé dans le marbre et en introduisant l'idée d'un quotient familial, pour adapter les tarifs selon les conditions de ressources des parents.

Les prix ne sont pas encore fixés

"Je suis incapable de vous donner un montant parce que je n'ai toujours pas arrêté le budget. Mais ce qu'il faut retenir c'est l'idée symbolique en se disant "ayons un devoir d'excellence". Et ça ça représente forcément un coût financier. Dans le monde du football, on prend, on jette, et on recommence. Moi je me dis que tout ce qui a un prix a une valeur. Tout ce qui n'a pas de prix écrase la valeur" déclare le président du Stade Lavallois ce mercredi à France Bleu Mayenne.

Pratique interdite ?

L'ancien gamin du Stade Lavallois, Oumar Solet, désormais défenseur au Red Bull Salzburg, a fait part de son étonnement sur Twitter. Invité à réagir sur France Bleu Mayenne, l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football, affirme que demander de l'argent aux responsables légaux des enfants des centres de formations est interdit de part les statuts de la Fédération Française de Football, ce que nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer auprès de la FFF.

"Faire les choses avec nos valeurs"

La mise en place d'une tarification au centre de formation pourrait-elle dissuader de jeunes talents mayennais à partir dans d'autres clubs ? "Pas sûr parce qu'on peut les convaincre de trouver une solution. Je respecterai les règlements, et certains jeunes seront rémunérés avec un contrat stagiaire pro, et qui toucheront une rémunération. On trouvera toujours des solutions. À Laval, on essaie de faire les choses avec nos racines et nos valeurs. Et ces valeurs elles ont un prix et on ne veut pas les écraser" martèle Laurent Lairy.