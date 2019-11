"Certains joueurs ont failli" Patrick Vieira hausse le ton avant OGC Nice - Reims

Alors qu'il protégeait jusqu'à présent son groupe, l'entraîneur Patrick Vieira a durci son discours ce vendredi en conférence en presse et pointé le comportement de certains joueurs, sur et en dehors du terrain. L'entraîneur veut resserrer son groupe. Plusieurs joueurs pourraient en faire les frais.

Nice, France

Sur le fond et sur la forme, c'est un Patrick Vieira combatif qui s'est présenté face aux médias ce vendredi. Pas abattu par l'élimination au Mans en Coupe de la Ligue mercredi, l'entraîneur du Gym veut croire au rebond face à Reims dimanche en Ligue 1 et pour ça, il pourrait se passer de plusieurs joueurs, qui "ont failli dernièrement" selon ses propos.

On pense à Rémi Walter. Le milieu de terrain de 24 ans s'est ouvertement étonné sur son compte Twitter de sa mise à l'écart du groupe mercredi, alors qu'il était apte et s'attendait à retrouver du temps de jeu après sa blessure. Il y a aussi Adrien Tameze, qui a laissé explosé sa colère au moment de sa sortie du terrain mercredi, frustré par le résultat peut-être, et par sa rétrogradation dans la hiérarchie des milieux de terrain de l'effectif. Joueur le plus utilisé l'an dernier (37 matchs sur 38), il n'a été titulaire que six fois depuis le début de la saison en Ligue 1. Il y a enfin Wylan Cyprien, qui a retweeté jeudi le message d'un internaute qui l'invitait à quitter le club. Des comportements qui ont semble-t-il agacé l'entraîneur.

Je dois resserrer les choses, resserrer mon groupe

"Il y a d'autres manières de montrer son mécontentement," a réagi ce vendredi Patrick Vieira "_C'est mon rôle et ma responsabilité de les remettre dans le droit chemin_. On doit mettre le club en avant et il y a certains joueurs qui ne le font pas en ce moment." L'entraîneur reconnaît sa part de responsabilité. "J'ai peut-être été un peu moins derrière eux. Je dois resserrer les choses, resserrer le groupe, pour remettre le collectif au cœur du projet."

Le soutien de ses dirigeants, la rumeur Ben Arfa... Vieira répond

Patrick Vieira qui n'a "pas été surpris" par le soutien apporté par ses dirigeants cette semaine. "Jean-Pierre (Rivère) et Julien (Fournier) ont toujours été ouverts au dialogue depuis leur retour. On va faire front tous ensemble."

Enfin, l'entraîneur a coupé court à la rumeur Hatem Ben Arfa. Alors que le président avait exprimé son intérêt pour l'international français, passé par Nice, et libre de tout contrat actuellement, Patrick Vieira a fermé la porte. "Hatem est un joueur très intéressant. Mais ça ne rentre par dans le projet de l'OGC Nice."