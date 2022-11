Ces records que Kylian Mbappé a déjà battu en Coupe du monde

Kylian Mbappé est pour l'instant la star de ce Mondial. Après son doublé ce samedi après-midi face au Danemark, qui a permis la qualification de l'équipe de France de football en huitièmes de finale, le Parisien totalise 31 buts en Bleu. C'est autant que Zinédine Zidane, la légende, le 7e meilleur réalisateur des Bleus. Son camarade, Olivier Giroud, sacré co-meilleur buteur mardi avec son 51e but, souligne ce samedi après-midi : "Je l'ai félicité publiquement, il le mérite. [...] Il égale Zizou et je suis content pour lui." Au Mondial, seul Just Fontaine et ses 13 buts en une édition, en 1958, dépasse le prodige. Et le séjour des Bleus au Qatar n'est pas fini.

"Kyky" se hisse au niveau de Messi

Les chiffres donnent le tournis : 14 buts en 12 matches... Avec ses sept buts marqués au Mondial, sur deux compétitions, "Kyky" égale aussi Lionel Messi. Et l'attaquant Français n'a que 23 ans ! Cristiano Ronaldo, lui, compte huit réalisations... en cinq Coupes du monde ! Le record est toujours détenu par Miroslav Klose, avec ses 16 buts en 4 compétitions.

Ce samedi, le Parisien en a également profité pour devenir co-meilleur buteur de la compétition avec trois réalisations, à égalité avec l'équatorien Enner Valencia.