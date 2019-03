Un entrepreneur rouennais créé des protèges-tibias connectés pour les footballeurs

Rouen, France

Depuis 15 ans, Bakary Kamara, un entrepreneur rouennais, innove dans le domaine des équipements pour les footballeurs. Sa dernière invention, des protèges-tibias connectés. Conscient que les footballeurs font de plus en plus attention à leurs statistiques - course, puissance, vitesse, choc encaissés, etc - il lance ces nouvelles protections (vous pouvez découvrir le fonctionnement dans la vidéo ci-dessous).

"Le foot va vers une tendance à la donnée de performance assez importante", constate Bakary Kamara

Son objectif: démocratiser ces équipements, qui aujourd'hui sont réservés aux footballeurs professionnels. Une fois mis sur le marché d'ici l'été 2019, ils seront vendus autour de 150 euros. "Le prix d'une bonne montre connectée" selon l'entrepreneur.

En 2016, Bakary Kamara, avait déjà lancé des protèges-tibias personnalisables, avec des photos, des dessins, des logos. Certains joueurs les portent et en sont ambassadeurs, comme Pierre-Emerick Aubameyang (aujourd'hui à Arsenal, passé par le FC Rouen et le HAC) ou Ousmane Dembélé (FC Barcelone, formé à Evreux).

Le même succès que les "Tibtop"?

Par la passé, Bakary Kamara a déjà connu un beau succès en tant qu'entrepreneur. En 2004, il créé les "Tibtop". Ce sont des bandes, élastiques, qui permettent de maintenir le protège-tibia en place sous la chaussette - les footballeurs, pros ou du dimanche le savent, maintenir en place un protège-tibia est une véritable galère.

15 ans plus tard, il en a vendu 900 000 paires. Et aurait tenté de les faire porter au maestro Zinedine Zidane quand il jouait au Real Madrid, sans succès.