"Cette couleur tango représente la ville de Laval" dit avec force l'entraîneur mayennais Olivier Frapolli

Le Stade Lavallois, leader de Ligue 2, accueille l'équipe de Valenciennes ce samedi 30 septembre pour le compte de la 9e journée de championnat. Cela fait deux semaines que Laval domine la division. Un moment assez inattendu que l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli savoure, en se souvenant que tout n'a pas été aussi rose depuis qu'il est arrivé en Mayenne en juin 2019 : "j'ai vécu l'arrêt de la saison en raison du Covid-19, puis les matches à huis-clos la saison suivante. J'ai failli quitter le club ensuite, et c'était important, pour moi, de ne pas partir comme ça. Mais au contraire, vivre ce que j'avais envie de vivre en venant ici. Ce dont on m'avait parlé, cet engouement des Mayennais, des Lavallois pour le club. Et pendant les deux premières années, je ne l'ai pas ressenti. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de connaître ça, personnellement et d'avoir redonné des couleurs au club. Il faut confirmer, mais on sent qu'il y a une émulation, une dynamique autour de l'équipe."

ⓘ Publicité

"Il faut s'inscrire dans l'esprit d'un territoire"

Avec ce bon début de saison, le club mayennais est mis en lumière. Son modèle économique est scruté. Et le coach des Tango s'est totalement glissé dans ce projet porté par Laurent Lairy : "il faut bien s'inscrire dans l'esprit et la mentalité d'un territoire. Cette couleur tango, elle représente la ville de Laval. Et donc c'est important qu'à la tête de ces institutions, il y ait des gens qui soient issus du territoire et qui connaissent exactement les valeurs qui peuvent parler à l'ensemble de la population. Le modèle de Laurent Lairy est construit là-dessus. Depuis trois ans que l'on travaille ensemble, je peux vous dire que c'est un discours qui revient toutes les semaines, tout le temps, tout le temps. Cela rentre à coups de marteau. Pour nous, on pense que c'est la meilleure solution pour y arriver. On est convaincu qu'à Laval, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Chacun a son modèle et chacun défend son modèle."

Deux belles séries à poursuivre

Ce samedi, le Stade Lavallois accueille Valenciennes (19e) à l'occasion de la 9e journée de Ligue 2. Les footballeurs mayennais ont l'occasion de signer un cinquième succès consécutif en championnat mais aussi une neuvième victoire de suite à domicile, une performance assez incroyable.

>> Suivez cette rencontre Stade Lavallois / Valenciennes FC sur France Bleu Mayenne dès 18h45 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.