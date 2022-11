Cette Coupe du monde est "l'apogée du football business" selon le rappeur stéphanois Méca

"Pour moi c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'apogée, le Saint-Graal du foot business". Méca, rappeur de Saint-Étienne, vient de sortir un single pour dénoncer les excès de la Coupe du monde au Qatar. Le titre s'intitule "Boycott World Cup". Et il évoque notamment les soupçons de corruption et le sort des salariés morts sur les chantiers des stades.

ⓘ Publicité

"Il est important de prendre la plume et de dénoncer cette Coupe du monde qui est de trop, estime Méca. Ca veut dire, on tourne le dos à tout ce qui pourrait avoir un lien de près ou de loin avec cette Coupe du monde et avec le football géré par les Qataris : le FC Barcelone, le Paris-Saint-Germain etc... Tout ce foot qui assombrit le foot que j'aime, le foot populaire tout simplement. Étant natif de Saint-Étienne, je suis un passionné, de l'ASSE. Même si c'est pas trop le moment d'en parler (rires) Mais non, trop, c'est trop. C'est un foot no limit, un football sans bière autour des stades. C'est un football sans supporteur des équipes nationales. Parce que c'est le pognon qui régit tout ça, tout simplement".

Méca reconnait que lui-même n'est pas un fervent supporter des Bleus et qu'en boycottant il ne se prive pas vraiment. Mais il cherche à "faire ouvrir les yeux à ceux qui n'avaient pas réfléchi à cette situation dramatique" dit-il.

loading

Boycott World Cup doit apparaitre sur le prochain album de Méca, le quatrième, qui doit sortir prochainement, après Camé à la rime (2009), Le devoir nous appelle (2013) et Onze mondial (2021)