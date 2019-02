Cette fois l'AS Saint-Etienne compte bien s'imposer contre le Paris Saint-Germain

Par Alexandre Vau, France Bleu Saint-Étienne Loire

On se souvient encore du scénario cruel et de l'égalisation contre son camp de Mathieu Debuchy à la 92ème. Dimanche soir, les Verts veulent prendre leur revanche et accrocher pour la première fois de la saison une équipe du top 3.