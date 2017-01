CFA - Noël Tosi, nouvel entraîneur du FC Mulhouse : "le club ne descendra pas"

Noël Tosi est le nouvel entraîneur du FC Mulhouse. Franck Priou a été limogé suite aux mauvais résultats du club, avant-dernier de sa poule dans le championnat de France amateur (CFA).

Au FC Mulhouse, l'entraîneur Franck Priou a été limogé. Il est remplacé par Noël Tosi. Agé de 58 ans, il a entraîné plusieurs clubs professionnels : Dijon, Gueugnon, Créteil, Angers ou encore Nîmes. Noël Tosi dirige son premier entraînement ce lundi soir à Mulhouse.

Les clubs en situation de crise, c'est un peu ma spécialité" - Noël Tosi

"J'étais sans terrain depuis quelques mois et comme je suis un combattant, j'ai dit oui quand le président Dreyfus m'a appelé. Les clubs en situation de crise c'est un peu ma spécialité, je n'ai peur de rien, je vais relever à Mulhouse le challenge pour éviter la relégation", assène Noël Tosi. Le nouvel entraîneur reconnaît que le groupe actuel est "déséquilibré". "Il manque des attaquants et il faudra trouver une solution avant fin janvier. On ne descendra pas. Je suis déterminé à sauver ce club".

Départ aussi du président

Le président Alain Dreyfus annonce aussi à France Bleu Alsace qu'il va quitter son poste au courant de ce mois de janvier. Le FC Mulhouse a connu un début de saison compliqué. Le club est seulement 14e et avant-dernier de sa poule de CFA.

Le premier match de l'année pour le FC Mulhouse aura lieu le 14 janvier contre Raon-l'Etape, au stade de l'Ill.