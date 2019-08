Football - Chadrac AKOLO (Amiens SC) : "Que nos adversaires viennent voir si ils vont jouer contre des plots ! "

Chadrac Akolo auteur d'un but et d'une passe décisive avec l'ASC cette saison

Amiens, France

Buteur lors de la première journée à Nice (1-2) et passeur décisif sur le but de la victoire amiénoise contre Lille (1-0) samedi dernier, Chadrac Akolo affiche beaucoup de détermination à la veille de la réception de Nantes pour la 3e journée de Ligue 1.

"Il faudra venir nous chercher"

"C'est important de vite marquer les esprits et de donner de bons signaux à nos supporters et à la Ligue 1" a déclaré l'attaquant international congolais (24 ans) recruté cet été à Stuttgart en Allemagne par l'Amiens SC. "Les équipes doivent savoir qu'ici ce ne sera pas facile pour elles, il faudra venir nous chercher, j'ai lu que certains nous considèrent encore comme un petit, je ne suis pas d'accord avec ça, je veux rendre la tâche difficile à tous les autres clubs et que les gens viennent voir ici s'ils vont jouer contre des plots!"

Akolo titulaire, Ghoddos incertain

L'ancien joueur de Sion en Suisse, déjà partenaire à l'époque du sénégalais Moussa Konaté, espère voir l'ASC confirmer demain face à Nantes la victoire de la semaine dernière contre Lille. " On est impatient de jouer ce match sans se mettre de pression, on a une bonne bande de potes on se marre bien, offensivement on a des joueurs pour faire la différence".

Chadrac Akolo devrait de nouveau être titularisé contre Nantes aux côtés de Gaël Kakuta et Sehrou Guirassy en attaque. En revanche l'international Saman Ghoddos touché à la cuisse cette semaine à l'entrainement reste incertain et fera un dernier essai avant le match.

Amiens SC / Nantes c'est à vivre en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Picardie ce samedi 24 août avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre