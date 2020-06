Chaleur, mesures sanitaires et beaucoup de bonheur pour les enfants du club de foot de Panazol

Difficile de trouver un club où les entrainements ont repris pour les enfants en Limousin. Peu importe le sport, la plupart des structures ont préféré renoncer face à des contraintes sanitaires jugées insurmontables. Mais il y a quelques exceptions comme le club de foot de Panazol, près de Limoges. La volonté étant de dynamiser l'école de foot, les dirigeants ont organisé une journée d’accueil et un après-midi d’entraînement. Pour le plus grand bonheur des quelques enfants ayant répondu présent.

Des mesures sanitaires respectées à la lettre

Pour y arriver, il a fallu s'organiser. Gel hydroalcoolique. Masques pour les éducateurs. Ballon et bouteille d'eau pour chaque enfant. Distanciation et exercices sans aucun contact. Atelier physique puis atelier de frappe avec slalom et exercice de précision. Malgré le contexte, Illes, 13 ans s'est régalé : "C'était cool ! Mais ça fatigue, en plus avec la chaleur... Mais c'est super cool." Plaisir partagé par Maxime, 11 ans : "Ça fait longtemps que je les ai plus revu. On peut rejouer ensemble. Et moi ça, je trouve que c'est bien."

Ça fait très plaisir de revoir les gamins comme ça

Des enfants heureux, autant que leurs parents ! "Les enfants s'amusent après deux mois de confinement. Ils font des ateliers, contrôle, passe, slalom. Ça fait très plaisir de revoir les gamins comme ça. J'espère que ça va continuer comme ça", glisse Dachir venu voir la séance d'un peu plus près. "C'est un grand moment ! Pouvoir reprendre le ballon, faire des exercices. C'est une grande joie pour eux", se réjouit Éléonore, une maman d'une famille de footeux.

Renouer les liens avant les grandes vacances

Une séance qui en appellera probablement une autre la semaine prochaine. Viendra ensuite le temps des grandes vacances. Si ce n'est pas grand chose, il était quand même important de renouer les liens selon Cédric Aubry, le nouveau responsable de l'école de foot au club de Panazol : "Pour qu’ils aient un petit repère après cette période un petit peu délicate. Pour savoir quels seront leurs éducateurs et leurs coéquipiers. C'est surtout histoire de se revoir avant de partir pour la trêve estivale."