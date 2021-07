Challenge Emiliano Sala : les Girondins de Bordeaux s'imposent pour la première édition face à Caen (2-1)

La finale et la petite finale du challenge Emiliano Sala, tournoi caritatif organisé à Orléans pour rendre hommage au footballeur argentin, disparu en mer en janvier 2019 après le crash de l'avion qui l'emmenait à Cardiff, avaient lieu ce dimanche après-midi à Orléans.

Ce sont les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés en finale 2 buts à 1 face au Stade Malherbe de Caen, grâce à des buts de Rémi Oudin et Sekou Mara pour Bordeaux et Benjamin Jeannot pour les Normands. Les Chamois niortais eux terminent troisième du tournoi après leur victoire 1-0 face au FC Nantes avec un but de Matis Ansart sur coup-franc.

Une quarantaine d'ultras nantais a fait le déplacement pour protester contre le président du club mais aussi pour chanter les louanges d'Emiliano Sala. © Radio France - Alexandre Frémont

Les Girondins se sont imposés 2 buts à 1 face à une solide équipe de Caen. © Radio France - Alexandre Frémont

Les Girondins se sont imposés 2 buts à 1 face à une solide équipe de Caen. © Radio France - Alexandre Frémont

Un clip sur Emiliano Sala diffusé en son hommage

Un clip sur Emiliano Sala, avec des photos, des vidéos de lui en match et des témoignages de joueurs ou de coaches, a été diffusé à la mi-temps de la finale entre Bordeaux et Caen. Un moment émouvant, pour tous.

"C'était un bel événement pour honorer la mémoire d'Emiliano Sala", salue de son côté le capitaine bordelais, Laurent Koscielny, "tous ses anciens clubs sont venus, tout le monde avait envie de venir ici et de faire ce tournoi après nous plus personnellement l'équipe à pas mal joué, il y a toujours des réglages mais on est dans la bonne voie".

Le futur nouveau président des Girondins de Bordeaux d'ailleurs était présent dans les tribunes ce dimanche, il est allé saluer les joueurs dans les vestiaires, "une première prise de contact", estime Rémi Oudin, le milieu de terrain bordelais auteur d'un but en finale.

Le portrait hommage remis aux Girondins en fin de tournoi. Tous les clubs ont reçu le leur. © Radio France - Alexandre Frémont

Le Bordelais Rémi Oudin en fin de match répondant aux questions des journalistes. © Radio France - Alexandre Frémont

"Touché d'avoir l'adhésion de tous les clubs"

Dans l'ensemble tout s'est bien passé rassure Thomas Renault, l'adjoint aux sports à la mairie d'Orléans, à l'origine du tournoi, au micro de France Bleu Orléans. "Je suis très touché d'avoir réussi ça et d'avoir l'adhésion de tous les clubs où on nous a remercié et remercié l'organisation", sourit-il. "La fête a été belle même si on a un petit bémol sur l'affluence mais on sait qu'avec ces temps-là c'est compliqué mais l'essentiel c'était de rendre hommage à Emiliano et une première édition on sait très bien qu'il y a des choses à régler".

Lui qui a évolué avec Sala à l'US Orléans, il a forcément un petit pincement au cœur à la fin du tournoi. "C'est très particulier parce qu'on ne reparle que de lui, c'est le but aussi de la manifestation, quand j'ai découvert la vidéo sur l'écran, ça vous prend aux tripes, j'ai beaucoup échangé avec Nicolas Pallois (le défenseur de Nantes, ancien de Bordeaux et qui a très bien connu Emiliano Sala, ndlr), c'était un moment de commémoration et il faut qu'on le note dans un calendrier et où tous les clubs attendent de caler l'année prochaine", ajoute l'ancien gardien de l'USO.

Les bénévoles aussi ravis

Les bénévoles présents sur le site sont en tout cas ravis de ce tournoi, comme Paul et Aurore, qui étaient au niveau du contrôle du Pass sanitaire, "bonne ambiance, bonne humeur et c'était une bonne expérience", sourient-ils et comptent bien renouveler l'année prochaine. Eux ne terminent pas trop sur les rotules après trois jours intenses comme ils ont vécu. "Des fois c'était long parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde", pointe Gilbert, lui aussi aux contrôles du Pass sanitaire et "c'est bien que ça s'arrête quand-même", souffle-t-il. D'après ces bénévoles, on compte environ 1.000 entrées sur les trois jours, chiffre à affiner ces prochains jours.

Mais on peut dès maintenant préparer ses vacances en prévoyant la deuxième édition du Challenge l'année prochaine, probablement un peu plus tôt au mois de juillet.