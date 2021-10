Le Chambéry Savoie Football reçoit le GFA Rumilly Vallières à l'occasion du 6e tour de Coupe de France ce samedi au Stade André Mager. Plus de 1.200 personnes sont attendues pour suivre ce derby savoyard entre deux équipes qui aiment cette compétition où les amateurs peuvent briller.

Chambéry et Rumilly Vallières, une histoire commune avec la Coupe de France

On devrait avoir du spectacle ce soir au Stade André Mager de Chambéry ! C'est le 6e tour de Coupe de France de Football entre le Chambéry SF (N3) et son voisin haut-savoyard, le GFA Rumilly Vallières (N2). Les organisateurs attendent un stade plein, plus de 1.200 personnes devraient garnir les tribunes. Au tour précédent, les chambériens s'étaient imposés contre Cernex (D2) quand le GFA, au terme d'un match époustouflant, avait fini par venir à bout du FC Annecy.

La Coupe de France aime notre Pays de Savoie

Chambéry Savoie Football, à l’époque le SOC, avait atteint en 2009, les quarts de finale, seulement éliminé par Angers au stade des Alpes à Grenoble, devant 17 000 spectateurs. Bien plus récemment, le GFA Rumilly Vallières a pour sa part atteint les demi-finales la saison dernière en éliminant sur sa route Annecy et Toulouse pour perdre face à Monaco lors d’un match mémorable pour la Haute-Savoie.

Guillaume Odru (GFA Rumilly Vallières) sur l'importance de la Coupe de France chaque saison. Copier

Un derby entre copain

La rencontre est un choc, mais c'est aussi un derby entre amis. Dans les deux formations, nombreux se connaissent et pour certains, ils ont même évolué ensemble. Chambéry et Rumilly se rencontrent souvent en match de préparation. Il y a deux ans, les deux équipes se trouvaient dans la même poule de Nationale 3.

Il n'y aura pourtant pas de cadeaux ce samedi soir puisque le vainqueur qui rejoindra le 7e tour de Coupe de France pourrait affronter un club de professionnel de Ligue 2 au prochain tour. Une belle visibilité pour ces footballeurs qui jonglent entre la vie personnelle et le sport.

Alexis Mathias (Chambéry SF) : "La Coupe de France ? Un rayonnement pour la ville" Copier

Deux autres équipes en Pays de Savoie sont aussi engagés sur ce 6e tour de Coupe de France. Le Petit Poucet haut-savoyard Sillingy accueille Ain Sud (National 3) dans son stade René-Gaillard à 20 h. L'ES Tarentaine (Régionale 2) reçoit Bourgoin-Jallieu (Nationale 3) à 19 heures.