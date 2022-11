Chambéry Savoie Football : la jeune génération face à la Coupe du monde au Quatar

Ils attendent le premier match de l'équipe de France avec impatience. "Je vais regarder avec mon père et mon grand frère", se réjouit d'avance Alessio, 8 ans et demi. Pour ce jeune amateur du ballon rond et ses coéquipiers du Chambéry Savoie Football, impossible de louper la compétition. "C'est la Coupe du monde, c'est notre sport, il faut regarder !", s'excite Evan, 13 ans.

Les polémiques : pas les premières préoccupations des plus jeunes

Les jeunes footballeurs sont bien loin des polémiques qui entourent la Coupe du monde au Qatar. Soupçons de corruption, négation des droits de l'Homme et désastre écologique. Ils en ont entendu parler mais ça reste flou. "Ah oui, mon papa il m'a dit que c'était organisé au Qatar", avance Adher, les sourcils froncés.

Les plus grands, eux, ont un peu plus d'informations. "C'est vrai que c'est bizarre cette organisation de Coupe du monde", dit Evan en haussant les épaules. Le jeune footballeur évoque des morts pendant la construction des stades mais hésite. "J'ai vu ça sur Instagram et Tik Tok", conclut-il. Même son de cloche pour Charles. L'adolescent sait qu'il y a un appel au boycott mais n'a "pas forcément d'avis dessus".

C'est l'occasion d'être derrière son pays, d'encourager nos joueurs - Charles, 13 ans

Pour eux, la Coupe du monde rime surtout avec grandes émotions et matchs en famille. "Je vais être chez moi, dans mon salon devant la télé, avec ma mère et ma sœur. On va prendre l'apéritif", détaille Loane, 8 ans et demi, un grand sourire aux lèvres. Le fan de Kylian Mbappé est prêt : il a des drapeaux et du maquillage bleu-blanc-rouge à la maison.

Même engouement pour Loris. "Je suis pressé de voir les résultats, il peut y avoir des surprises !", anticipe le jeune footballeur. "C'est l'occasion d'être derrière son pays, d'encourager nos joueurs", renchérit Charles.

Côté pronostic, il y a de tout chez les jeunes joueurs : le Brésil de Neymar pour Alessio, le Portugal de Ronaldo pour Nelson ou encore l'Argentine de Messi pour Maher. Beaucoup encouragent la France mais peu la voient en victorieuse.