Chambly - AJA : "Il faut aller chercher un exploit " pour l’entraîneur d'Auxerre Jean-Marc Furlan

L'AJ Auxerre (11e) se déplace chez le promu FC Chambly (4e) ce vendredi soir pour la 7e journée de Ligue 2. Le club Picard réussit un début de saison exceptionnel, il n'a encaissé aucun but. Pour l’entraîneur d'Auxerre c'est un énorme défi qui attend ses joueurs.

C'est la reprise pour l'AJA après la trêve internationale. Auxerre affronte le FC Chambly ce vendredi à Beauvais pour la 7e journée de ligue 2. Auxerre reste sur 3 matches sans défaites mais n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Les Auxerrois pointent à la 11e place et la surprenante équipe de Chambly à la 4e place du classement. Une performance pour le club de l'Oise, promu en Ligue 2. Les Picards n'ont pas perdu de match et surtout ils n'ont encaissé aucun but en 6 journée de championnat. "Une performance exceptionnelle" pour l’entraîneur icaunais.

à la recherche d'une première victoire à l'extérieur

Après sa victoire face à l'AC Ajaccio (3-1) lors du dernier match de championnat avant la trêve internationale, les Auxerrois ont fait le plein de confiance mais l'AJA se s'est pas encore imposée à l'extérieur cette saison. Jean-Marc Furlan reconnait que le déplacement en Picardie est délicat. "Ça fait flipper, plaisante le coach. Depuis 1993 que ça n'existe pas une équipe qui a fait une telle performance, une équipe qui a encaissé zéro but en 6 matches. J'ai dit aux joueurs si vous claquez des buts les garçons, le coach paie le resto direct parce que ça va être compliqué, ils ont pris zéro but."

Le coach auxerrois parle avec envie du début de saison de Chambly, "ils sont en confiance alors que nous on essaie justement d'aller chercher cette sérénité, cette confiance ... le FC chambly a des valeurs collectives, de solidarité, d'enthousiasme et de compétence sur le plan défensif. Des valeurs qui permettent de faire de belles saisons, explique Jean-Marc Furlan. Ça va être très très très compliqué et très dur, il faut aller chercher un exploit."

Hamza Sakhi blessé

L'AJA qui devra réaliser cet exploit sans son milieu de terrain offensif Hamza Sakhi. Le Franco-Marocain a ressenti une petite douleur mercredi à expliqué l’entraîneur. "Mais il s'est surtout blessé aujourd'hui à l'entraînement. Une blessure musculaire, aux adducteurs. On ne va prendre aucun risque. Il va sortir du groupe pour Chambly." Le joueur de 23 ans, prêté la saison dernière à Sochaux, est performant depuis le début de la saison. Il a été titulaire sur l'ensemble des matches et a marqué un but contre Ajaccio.

Le groupe auxerrois pour FC Chambly/AJA, à suivre en direct sur France Bleu Auxerre à partir de 19h45, coup d'envoi à 20h.

Boucher, Michel - Arcus, Ba, Bernard, Boto, Coeff - Adéoti, Barreto, Bellugou, Ngando, Sylvestre, Touré - Dugimont, Le Bihan, Merdji, Sorgic, Yattara

Absents : Marcelin, Souprayen (suspendus), Ji, Sakhi (blessés), Ndom (réathlétisation), Begraoui, Camara, Chergui, Laiton, Raux-Yao, Sinayoko, Youssouf (choix)