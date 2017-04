Chamboule-tout au Havre AC : "Un manque de respect", dit Johann Louvel

Au lendemain de l'annonce de l'éviction de Johann Louvel au poste de directeur du centre de formation du HAC, l'intéressé regrette que le communiqué soit sorti avant que tout le monde n'ait été averti, en interne.

Au lendemain de l'annonce d'un bouleversement au sein de l'organigramme du HAC et de la révélation, par France Bleu Normandie, de l'éviction à venir de Johann Louvel à la tête du centre de formation, le principal intéressé se dit "surpris" et même "choqué", pour ses collaborateurs. Johann Louvel parle d'un "manque de respect", et regrette en effet le timing : le communiqué du club aurait en effet, selon lui, était publié avant même que ses collaborateurs aient été informés. L'actuel directeur du centre de formation fait savoir qu'il s'exprimera sur le fond une fois qu'il se sera entretenu avec ses équipes. Il indique par ailleurs n'avoir pas encore pris de décision sur son avenir au sein du HAC, ou sur un éventuel du départ.

Selon nos informations, l'actuel entraîneur de l'équipe féminine aurait appris, à la lecture du communiqué du club, qu'il ne serait plus en poste la saison prochaine et que sa direction cherchait un nouveau coach.