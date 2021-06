Chamois Niortais : Fabrice Poullain, l'entraîneur des Chamoizelles, quitte le club

Ancien joueur de Nantes, du PSG et de Monaco, Fabrice Poullain, entraîneur de la section féminine des Chamois Niortais depuis 2016, a quitté hier ses fonctions au sein du club de Niort. Discret, ambitieux pour le développement du foot féminin à Niort, très apprécié en interne, il laissera un vide.

C'est une page qui se tourne aux Chamois Niortais. Fabrice Poullain, ancien international français, champion de France avec Nantes et le PSG, capitaine et milieu du club de la capitale, n'est plus l'entraîneur depuis hier des Chamoizelles, l'équipe féminine du club de Niort. Il a démissionné de son poste.

Arrivé en 2016, il a su structurer la section féminine, emmenant les joueuses des Deux-Sèvres de la Division Honneur à la Régionale 1. Ancien journaliste, agent et directeur général de l'AS Monaco, il possédait une connaissance footballistique et un CV assez hors norme au sein des Chamois.

Quid de l'avenir de la section féminine ?

Sans que l'on sache pour l'heure les raisons exactes du divorce, son départ est forcément un mauvais signal envoyé en direction de la section féminine, une partie du club pour laquelle Fabrice Poullain se voulait très ambitieux. Le technicien est venu récupérer l'ensemble de ses affaires hier dans les locaux de René-Gaillard.

En mars dernier sur notre antenne, il avait poussé un coup de gueule sur l'arrêt des compétitions et notamment la fin de la coupe de France féminine dans laquelle son équipe était encore engagée.